بعد ضربها لمعجبة.. ميكروفون "كاردي بي" مطلب جماهيري| مزاد علني لهدف إنساني

تصدر اسم مطربة الراب العالمية كاردي بي، محركات بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد أن القت الميكروفون على إحدى معجباتها خلال حفلها الأخير في لاس فيجاس، والأمر الذي تسبب حالة من الجدل.

تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو للمطربة كاردي بي، فقدت فيه أعصابها أثناء غنائها في حفل ببلاس فيجاس، وألقت الميكرفون على معجبة بعدما ألقت الأخيرة مشروباً عليها، وانتشرت لحادث على نطاق واسع وبات حديث مواقع التواصل الاجتماعى.

كاردي بي

شركة الانتاج الصوتي The Wave تعرض ميكروفون كاردي بي للبيع

استفادت شركة الإنتاج الصوتي The Wave، من الحادث بطريقة عبقرية، إذ عرضت الميكروفون الذي القته النجمة، والذي تعود ملكيته للشركة، في مزاد علني على eBay لجمع الأموال لجمعيتين خيريتين.

والجمعيتان هما مشروع المحاربين الجرحى، وجمعية الصداقة الخيرية المحلية Friendship Circle، وهي منظمة تساعد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويبلغ سعر الميكروفون ألف دولار أمريكي، وتم عرضع للبيع بـ500 دولار أمريكي، ولكن سرعان ما ارتفع السعر من خلال 27 عرضاً فقط إلى 25 ألف دولار، وعليه من المتوقع أن يرتفع السعر بشكل كبير خلال الأيام الـ6 المتبقية لإعلان نتيجة المزاد.

كاردي بي

الشرطة تفتح تحقيق في واقعة كاردي بي

نشر مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لكاردي بي قبل الحفل وهي تقول للجمهور : "ارشقوني بالمياه، فالجو حار جداً هنا"، والأمر الذي جعل الشرطة تفتح تحقيقًا في الحادث.

وذكر موقع TMZ أن النجمة ذكرت عدة مرات في الحفل أن الطقس حار جداً في فيجاس، وأنها تريد من الجمهور أن يرشقها بالمياه؛ لأن درجة الحرارة كانت مرتفعة جداً في هذا الوقت، حيث تخطت الـ 40 درجة، وعليه فإن ما حدث كان بطلب منها.

وفي المقابل، ادّعت الفتاة التي تم رشقها بالميكروفون من قبل النجمة أنها ليست هي من قام برشق النجمة، بل أحد الأشخاص بجانبها.

كاردي بي

وورد في تقرير الموقع المذكور أعلاه أن ربما ما أغضب النجمة هو أن السائل الذي تم رشقها به وهي على المسرح لم يكن مياهاً، وهذا ما أشعل غضبها.