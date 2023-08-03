أكورا تطلق أول سيارة كهربائية لها

أصدرت أكورا Acura، العلامة التجارية لسيارات هوندا الفاخرة والأداء، إعلانًا تشويقيًا لأول سيارة كهربائية لها. إنها لا تُظهر الكثير من 2024 ZDX الكهربائية بالكامل - إنها مجرد صورة ظلية للسيارة مع شبكة مضاءة في الظلال - ولكنها تأتي مع الإعلان عن أن EV من المقرر أن تظهر لأول مرة في 17 أغسطس خلال Monterey Car أسبوع.

تم تصميم 2024 ZDX في Acura Design Studio في جنوب كاليفورنيا، ويحتفظ ببعض العناصر الخارجية التي استخدمتها الشركة لمفهوم Precision EV الذي عرضته خلال نفس الحدث العام الماضي.

يعتمد على منصة بطاريات Ultium من جنرال موتورز ويمكن أن يكون أحد طرازات أكورا Acura القليلة أو الوحيدة التي تستخدم بنية EV المعيارية. قالت شركة هوندا سابقًا أن المركبات الكهربائية المستقبلية ستستخدم منصتها الداخلية e: Architecture بدلاً من ذلك، حيث من المقرر إطلاق الطرز الأولى التي تستند إليها في عام 2025.

أعلن أكورا Acura مرة أخرى في يونيو أن ZDX سيأتي مع Android Auto المدمج ومنتجات Google الأخرى. سيتمكن المالكون من الوصول إلى إصدار محسّن من خرائط Google، والذي يمكنه تخطيط مسارات محسّنة مع محطات الشحن على طول الطريق ويمكنه تقدير وقت الشحن المطلوب للوصول إلى وجهتهم.

سيكون لديهم أيضًا إمكانية الوصول إلى مساعد Google للتحكم بدون استخدام اليدين، بالإضافة إلى Google Play، حتى يتمكنوا من تنزيل تطبيقات الجهات الخارجية إلى نظام المعلومات والترفيه الخاص بهم. كشفت Acura الشهر الماضي أن EV ستكون مجهزة بنظام صوت Bang & Olufsen أيضًا.

ستبيع شركة صناعة السيارات حصريًا ZDX و ZDX Type S EVs على الإنترنت بدءًا من أوائل العام المقبل. قال إميل كوركور، مساعد نائب رئيس مبيعات أكورا الوطنية، في بيان إن ZDX Type S ستكون "أقوى وأسرع سيارة دفع رباعي متسارعة في تاريخ العلامة التجارية".