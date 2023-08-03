محافظ المنيا يتابع معدلات تنفيذ 3265 مشروعا بــ(حياة كريمة)

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على استمرار المتابعة الميدانية لنسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، موجهاً بضرورة تكثيف الجهود المبذولة لسرعة الانتهاء من تسليم المجمعات الخدمية للبدء فى تشغيلها .

وذلك من أجل تقديم الخدمات وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية للأهالي والمواطنين داخل مختلف القرى المستهدفة، وجاء ذلك خلال الإجتماع الدوري الذي عقده محافظ المنيا، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، للوقوف على مستجدات الأعمال، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ ورؤساء المراكز المستهدفة، ووكلاء الوزراء، ومديري الهيئات ، وممثلى الشركات، والمهندس أحمد عاطف مدير منطقة المنيا بالجهاز المركزي للتعمير، وممثلي مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، وممثلي جهاز الخدمة الوطنية، ومهندسي دار الهندسة، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ.

استعرض المحافظ خلال الإجتماع ، نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والبالغ عددها 3265 مشروعاً الجارى تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، فى 28 قطاعا لخدمة أهالى القرى المستهدفة البالغ عددها 192 قرية فى 5 مراكز ، مشيدًا ، بالتنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات القائمة على تنفيذ الأعمال و تذليل العقبات أولاً بأول، لضمان الانتهاء من كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة.

أضاف المحافظ ، أن من ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة ، والتى تم الإنتهاء منها 32 مجمعا خدميا ، و 207 مدرسة ، ما بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد ورفع كفاءة، بالإضافة ، إلى مشروعات جارى إستكمالها ، شملت 17 محطة معالجة ، ومستشفيين بمغاغة و أبوقرقاص ، على مساحة 5 فدان، فضلا عن مشروعات الوحدات الصحية ، ووحدات الإسعاف ، ونقاط الحماية المدنية، ومراكز الشباب ، والأسواق ، والمواقف، ومكاتب البريد.

وفى نهاية الإجتماع ، وجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من توفير قطع الأراضي المطلوبة ، لمشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» ، و التي سيجرى تنفيذها في 102 قرية بنطاق مركزي سمالوط وبني مزار، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً ، في الريف والمناطق العشوائية ، وتوصيل الخدمات ، والمرافق لكافة فئات المواطنين.