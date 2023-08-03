طرق الحفاظ على مكيف الهواء وترشيد الكهرباء

في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، يلجأ الكثيرون لتشغيل مكيف الهواء بكثرة، الأمر الذي قد يعرضه للتلف، بالإضافة لارتفاع فاتورة الكهرباء.

وفي السطور الآتية نستعرض أفضل الطرق للحفاظ على المكيف وعدم ارتفاع فاتورة الكهرباء:

احرص على غلق نوافذ وأبواب المكان كافة عند استخدام التكييف لتقليل فاتورة الكهرباء.

تشغيل المكيف على درجة حرارة 25 مئوية.

قبل تشغيل المكيف يفضل تشغيل المروحة الكهربائية أولًا لتخفيف حرارة الغرفة، وحتى لا يضطر المستخدم من تشغيل التكييف لفترة زمنية أطول.

تشغيل المكيف فترة وغلقه.

تنظيف فلاتر التكييف كل 15 يومًا على الأقل؛ لتسهيل مرور الهواء النظيف الذي يترتب عيله تقليل استخدام الكهرباء به.

خفض استهلاك المكيف من الكهرباء بنسبة %9 من خلال سد الفتحات حول التكيف.

ضرورة أن تكون قدرة التكييف متناسبة مع مساحة الغرفة للوصول لدرجة التبريد المرادة فى أسرع وقت وبأقل استهلاك للكهرباء.