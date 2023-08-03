علي ماهر يعلن تشكيل المصري أمام الأهلي في ربع نهائي الكأس
أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة الأهلي التي تنطلق في السادسة مساء اليوم الخميس على ملعب برج العرب بالإسكندرية لحساب منافسات دور الـ 8 من بطولة كأس مصر.
ويمثل الفريق البورسعيدي في اللقاء كل من ..
حراسة المرمى : محمود جاد
خط الدفاع: كريم العراقي – محمد دبش – عمرو موسى – عمرو السعداوي.
الوسط: إيزي إيميكا – إسلام عطية - حسين السيد - حسن علي - إلياس الجلاسي.
الهجوم: مروان حمدي.
كما أعلن منذ قليل مارسيل كولر المدير الفني للأحمر التشكيل الأساسي للاعبيه في المواجهة المرتقبة ، وجاء فيها تشكيل الأهلي على النحو التالي ..
في حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح - محمد هاني
في خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - محمد مجدي أفشة
خط الهجوم: محمود كهربا - حسين الشحات - بيرسي تاو