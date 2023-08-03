بروتوكول تعاون بين "صحة قنا" وجامعة قناة السويس لإجراء 58 قسطرة قلبية

زار اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الخميس، مستشفى قنا العام للاطمئنان على تقديم كل التسهيلات والتيسيرات للفريق الطبي المكون من استشاري القلب بجامعة قناة السويس والمُكلفين من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بإنهاء قوائم انتظار عمليات القسطرة القلبية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن الفريق الطبي من المقرر أن يجرى عمليات القسطرة القلبية لـ 58 حالة على قوائم الانتظار بمستشفى قنا العام، فضلًا عن توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة بقنا وجامعة قناة السويس لنقل الخبرات الأكاديمية العلمية والعملية في عدد من التخصصات الطبية المهمة للتعرف على أحدث التقنيات وآخر ما توصل إليه العلم في المجال الطبي مما يسهم بشكل فعال في توفير الخدمة الطبية اللائقة للمرضي.

واطمئن المحافظ على حالة عدد من المرضى بعد إجراء عمليات القسطرة القلبية للاطمئنان على وضعهم الصحي، موجهًا بتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لهم حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.

رافق المحافظ، الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد الديب، مدير عام مستشفى قنا العام، إذ ضم الفريق الطبي الدكتور عبدالرحمن الطحان، عميد كلية الطب بجامعة السويس، والدكتور محمد حمزة، رئيس قسم القسطرة القلبية بجامعة قناة السويس، والدكتور إسلام السيد، نائب رئيس قسم القسطرة القلبية، والدكتورة كريمة حامد، والدكتور محمود النيدي من القطاع العلاجي بوزارة الصحة.

وفي وقت سابق، وافق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على توفير استشاريين قلب من جامعة قناة السويس للقيام بعمليات القسطرة القلبية للقضاء على قوائم الانتظار بمستشفى قنا العام، وذلك استجابة منه لطلبات السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ خلال زيارته الأخيرة لمحافظة قنا.

فحص 45 شكوى:

في سياق ذي صلة، استقبل المحافظ، صباح اليوم الخميس، 45 مواطنًا بمكتبه، للاستماع لشكواهم عن قرب، والاستجابة السريعة لمطالبهم، وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية بهدف تحقيق الأمن الاجتماعى والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية، بحضور حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وقال المحافظ إن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل آليات التواصل كافة مع المواطنين بالمحافظات والاستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها، وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.