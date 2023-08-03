نشطاء يقتحمون قصر العدل في بيروت ويرصون صور المتهمين بانفجار المرفأ
لصق عدد من النشطاء اليوم الخميس، صور المسؤولين المتهمين بملف انفجار مرفأ بيروت، على أرض قصر العدل في العاصمة اللبنانية بيروت بعد اقتحامه.
وتداول رواد تويتر مقطع فيديو، يظهر فيه ناشطين وناشطات يقتحمون قصر العدل في بيروت، ووضعوا صورًا للمدعى عليهم في تفجير مرفأ بيروت على الأرض، وهتفوا بشعارات منددة بالمعرقلين للتحقيقات في الجريمة.
ورفع المحامي محمد زعيتر عن الأرض، صور والده المدعى عليه النائب غازي زعيتر وصور خاله المدعى عليه القاضي غسّان عويدات، خلال تواجده بالصدفة في قصر العدل، وهتف الناشطون "مش رح ننسى، دم الشهداء مش رح ننسى".