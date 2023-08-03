نشطاء يقتحمون قصر العدل في بيروت ويرصون صور المتهمين بانفجار المرفأ

لصق عدد من النشطاء اليوم الخميس، صور المسؤولين المتهمين بملف انفجار مرفأ بيروت، على أرض قصر العدل في العاصمة اللبنانية بيروت بعد اقتحامه.

وتداول رواد تويتر مقطع فيديو، يظهر فيه ناشطين وناشطات يقتحمون قصر العدل في بيروت، ووضعوا صورًا للمدعى عليهم في تفجير مرفأ بيروت على الأرض، وهتفوا بشعارات منددة بالمعرقلين للتحقيقات في الجريمة.

صور المدعى عليهم في تفجير 4 آب على أرض قصر العدل ونجل زعيتر يزيل صور والده وخاله عويدات



دخل ناشطون وناشطات من شبكة "مدى" قصر العدل في بيروت اليوم الخميس ووضعوا صورًا للمدعى عليهم في #تفجير_مرفأ_بيروت على الأرض، هاتفين بشعارات منددة بالمعرقلين للتحقيقات في الجريمة.

وصادف وجود… pic.twitter.com/tEPJEBe3D0 — Legal Agenda (@Legal_Agenda) August 3, 2023

ورفع المحامي محمد زعيتر عن الأرض، صور والده المدعى عليه النائب غازي زعيتر وصور خاله المدعى عليه القاضي غسّان عويدات، خلال تواجده بالصدفة في قصر العدل، وهتف الناشطون "مش رح ننسى، دم الشهداء مش رح ننسى".