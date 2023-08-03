كسح تجمعات المياه بشوارع قرية منشأة ظافر في الفيوم

قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، بتنفيذ أعمال كسح المياه المتراكمة بشوارع قرية منشأة ظافر، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقرية أبوجندير.

ودفعت الوحدة المحلية بمركز ومدينة إطسا بالمعدات لكسح تجمعات المياه، بالإضافة إلى استخدام النافوري لتسليك خط خفض المنسوب، المار بالقرية للسيطرة على تدفق المياه.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز بتفعيل كل آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظة والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضاهم عن كل الخدمات المقدمة إليهم.

وفي هذا الشأن صرح المحاسب خالد فراج، رئيس مركز ومدينة إطسا، بأن الوحدة المحلية بقرية أبوجندير، وفي استجابة فورية لشكاوى المواطنين بقرية منشاة ظافر التابعة للوحدة المحلية بقرية أبوجندير، بخصوص وجود مياه غزيرة بالشارع غير معلومة المصدر مما تسبب في تسرب المياه إلى المنازل وكذلك تعطيل حركة سير السيارات والمارة.

وأضاف رئيس المركز أن فرق الصيانة قامت على الفور بعمل معاينة على الطبيعة وقامت بالدفع بمعدات الكسح لسحب المياه المتسربة والتي تبين أنها من انسداد في خط خفض منسوب وتم الاستعانة بنافوري الصرف الحي لتسليك الانسداد في خط خفض المنسوب.

تسليك خط خفض المنسوب وكسح تجمعات المياه بمنشاة ظافر بالفيوم

وتمكنت فرق الصيانة من تسليك خط خفض المنسوب والتحكم في مصدر المياه، بالإضافة إلى كسح تجمعات المياه وردم الشوارع وفتحها أمام حركة السيارات والمواطنين، بالتنسيق مع مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بمركز إطسا.

وأشار "فراج" إلى أنه يتم التنسيق مع كل الإدارات الخدمية بالمركز للرد على الشكاوى والاستفسارات، عن طريق غرفة عمليات يتم تواصل جميع الهيئات الحكومية داخل المركز، مطالبًا كل العاملين بالجهاز التنفيذي بالمركز ببذل أقصى جهدا لخدمة المواطن.

ووجه رئيس مركز ومدينة إطسا رؤساء الوحدات المحلية القروية بضرورة الاستجابة للشكاوى الواردة وحلها في أسرع وقت ممكن والتفاعل مع الشكاوى عبر وسائل التواصل المختلفة سواء الصفحة الرسمية للوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا على الفيس بوك أو غرف العمليات على الواتس آب أو عن طريق منظومة الشكاوى بالمحافظة.

جدير بالذكر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا تنظم لقاء خدمة المواطنين الأسبوعي يوم السبت من كل أسبوع، لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى الشكاوى العاجلة التى تستدعي التحرك الفوري للعمل على حلها.