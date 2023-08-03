جامعة المنصورة الأهلية تنظم لقاء تعريفيا لشرح نظام القبول والمصروفات

نظمت جامعة المنصورة الأهلية اليوم الأربعاء بمقر الجامعة بمدينة جمصة ، لقاءًا تعريفيًا لشرح البرامج ونظام القبول والمنح والمصروفات الدراسية التي تقدمها الجامعة بكليات (الطب البشري - طب الفم والأسنان - الصيدلة - الهندسة - الاقتصاد والعلوم الإدارية ( بمشاركة عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية والأزهرية.



جاء ذلك بحضور الدكتور شريف يوسف خاطر- رئيس الجامعة، حضر اللقاء عميد كلية الاقتصاد والعلوم الادارية ومديرى برنامج الطب والجراحة بكلية الطب، برنامج طب الأسنان بكلية طب الأسنان، برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، و مدير البرامج بكلية الهندسة، الدكتور وليد الطنطاوى مدير عام شئون التعليم والطلاب بالجامعة



واستعرض الدكتور شريف يوسف خاطر تطور منظومة التعليم العالى وصولا إلى الجامعات الأهلية غير الهادفة للربح كمبادرة من الدولة المصرية لدعم منظومة التعليم العالي وتوفير بدائل متنوعة تلائم كافة الشرائح في ظل الطلب المتزايد على التعليم العالي، وإتاحة المزيد من التخصصات التي تواكب التغيرات والتطورت في سوق العمل الدولي والمحلي

كما رئيس الجامعة عرض كافة التفاصيل الخاصة بجامعة المنصورة الأهلية والتخصصات والبرامج التي تقدمها الجامعة، وتم مناقشة نظام القبول من خلال التقديم بالموقع الالكترونى للقبول بالجامعة والمصروفات الدراسية، نظام القبول بالمدن الجامعية للطالبات والطلاب ، وتوفير وسائل النقل من وإلى الجامعة كما تم تقديم شرحاً وافياً حول نظام الدراسة بالتخصصات المتاحة

كما أعلن عن بدء الدراسة ببرنامج التسويق الرقمى للعمليات الالكترونية وبرنامج ريادة الأعمال الالكترونية كبرامج نوعية جديدة تعد من البرامج الفريدة بين الجامعات المصرية وسيتم بدء الدراسة وقبول الطلاب خلال العام الحالى.



وأكد رئيس الجامعة خلال اللقاء على جاهزية جامعة المنصورة الأهلية للدراسة بكافة التخصصات من قاعات تدريسية ومعامل وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وكذلك العاملين والخدمات اللوجستية للطلاب والتجهيزات التكنولوجية داخل الجامعة.



وأشار الى التعاون المستمر بين جامعة المنصورة الحكومية وجامعة المنصورة الأهلية وتقديم كافة أوجه الدعم والتدريب بمختلف المستشفيات والمراكز الطبية وبرامج الادارة الالكترونية.



وقد تم استقبال عدد كبير من الأسئلة والإستفسارات حول كل ما يخص جامعة المنصورة الأهلية واجراءات التقدم ومزايا الالتحاق بالجامعة.