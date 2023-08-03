إيهاب أمين: دول العالم تحرص على المشاركة ببطولة الفراعنة الدولية للجمباز لثقتها الكبيرة فى التنظيم المصري

صرح الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، إن مصر تحظى بثقة كبيرة من الاتحاد الدولي للجمباز ، وهذا ما ظهر جليا مؤخرا فى اسناد تنظيم البطولات الدولية الكبرى للاتحاد المصرى للجمباز .

قال أمين إن النجاح الذي حققته بطولة الفراعنة الدولية، منذ انطلاقها فى 2019 جعلها وأحدة من البطولات الكبري علي مستوي العالم ، ولذلك تحرص العديد من الدول المتقدمة فى اللعبة من المشاركة فى البطولة ، مشيرا إلى أن بطولة الفراعنة الدولية تطور شكلها مع كل نسخة جديدة يتم تنظيمها ، حتى باتت وأحدة من البطولات الدولية المهمة لمعظم الدول والمنتخبات التى تحرص على المشاركة فيها .

وأختتم أمين أن بطولة الفراعنة تعتبر حدثًا مهمًا للغاية كما أنها جزء كبير للمنافسة الدولية على أرض مصر لشباب وشابات منتخباتنا الوطنية المختلفة ، حيث إنها فرصة كبيرة للغاية لاستضافة جميع اللاعبين علي مستوي العالم في مصر وتبادل الخبرات الرياضية .

وقد أعلن الاتحاد عن قائمة الدول المشاركة ببطولة الفراعنة الدولية للجمباز الفني رجال و أنسات والتي تنطلق من 18 حتي 20 أغسطس الجاري علي صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي ، والتى تضم 12 دولة وهي مصر البلد المضيف

ازربيجان والهند والمغرب والاردن وقطر وتونس وارمينيا وجيورجيا وتايبيه وكرواتيا ولبنان .