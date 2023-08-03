إيهاب أمين يعلق على نجاح بطولة الفراعنة الدولية للجمباز

قال الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، إن مصر تحظى بثقة كبيرة من الاتحاد الدولي للعبة وهو ما ظهر مؤخرا فى تنظيم البطولات الدولية الكبرى.

وأضاف أمين أن النجاح الذي حققته بطولة الفراعنة الدولية، منذ انطلاقها فى 2019 جعلها واحدة من البطولات الكبري علي مستوي العالم

وتابع أن بطولة الفراعنة الدولية تطور شكلها مع كل نسخة جديدة يتم تنظيمها، حتى باتت واحدة من البطولات الدولية التي تحرص جميع الدول والمنتخبات على المشاركة بها.

واختتم امين أن بطولة الفراعنة تعتبر حدثًا مهمًا للغاية كما أنها جزء كبير للمنافسة الدولية على أرض مصر، لشباب وشابات مصر، حيث إنها فرصة كبيرة للغاية لاستضافة جميع اللاعبين علي مستوي العالم في مصر وتبادل الخبرات الرياضية.

12 دولة تشارك فى بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الفني

وأعلن الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، اليون عن قائمة الدول المشاركة ببطولة الفراعنة الدولية للجمباز للجمباز الفني رجال و انسات والتي تنطلق من 18 حتي 20 أغسطس الجاري علي صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي

ويشارك في البطولة 12 دولة وهي مصر البلد المضيف

ازربيجان والهند والمغرب والاردن وقطر وتونس وارمينيا وجيورجيا وتايبيه وكرواتيا ولبنان

ووضع مسئولو اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، برنامج خاص للدول المشاركة فى البطولة واعضاء الاتحاد الدولي للجمباز.