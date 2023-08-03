مواطنة تستغيث بوزارة الداخلية لتنفيذ حكم قضائي

استغاثت المواطنة أنهار خميس، من أبو النمرس بمركز الجيزة، بوزارة الداخلية لتنفيذ الحكم الصادر بالحبس 3 سنوات في القضية التي رفعتها رقم 1196 لسنة 2023 ضد أحد المتهمين والمعلوم سكنه ومحل إقامته لمباحث مركز شرطة أبوالنمرس ومباحث تنفيذ الأحكام.

وأوضحت خميس، في استغاثتها لبوابة الوفد، أن الحكم الصادر لصالحها فى جنح القضية رقم 1196 لسنة 2023 مركز شرطة أبوالنمرس والمستأنفة برقم 5555 لسنة 2023 والمقيد تحت رقم حصر حبس مستأنف جنوب الجيزة برقم 5066 لسنة 2023.

وناشدت صاحبة الشكوى، اللواء وزير الداخلية إصدار تعليماته إلى مركز شرطة أبوالنمرس وإدارة تنفيذ الأحكام بتنفيذ الحكم لكونها لا تشعر بالأمان والريبة من المدعى عليه حال عدم تنفيذ الحكم.