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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

اكتشاف سلاح فضائي عمره 3000 عام في سويسرا

رأس السهم
رأس السهم

عثر علماء في سويسرا على سلاح عبارة عن رأس سهم عمره 3000 عام، مصنوع من مواد لبقايا نيزك حديدي، تحتوي على نوع من الألمنيوم ليس متواجد على كوكب الأرض.

 

اكتشف الجيولوجيون من جامعة برن، أن تركيبة رأس السهم، تحتوي على نفس تركيبة 3 نيازك فقط سقطت على الأرض في نفس الوقت تقريبا في أوروبا، واحد في جمهورية التشيك، وآخر في إسبانيا، والثالث في إستونيا.

 

ويعتقد العلماء أن رأس السهم الذي يبلغ طوله 1.5 بوصة ويزن 0.102 أونصة فقط، جاء من إستونيا، مما يشير إلى أن الناس تبادلوا الأسلحة عبر منطقة دول البلطيق.

طرق مختلفة من البحوث على رأس السهم 

أجرى العلماء طرقا مختلفة من البحوث على رأس السهم بما في ذلك صور المجهر الإلكتروني، والأشعة السينية، وتحليلات الإشعاع عالي الطاقة.

 

واعتقد الباحثون في البداية أن صخرة الفضاء المستخدمة في صنع السلاح جاءت من نيزك "تونبيرغ" الذي تحطم في سويسرا منذ حوالي 160 ألف عام، ورجح الفريق أن صخرة الفضاء الإستونية كانت المرشح المحتمل للمواد التي صنع منها السلاح المكتشف، على بعد أكثر من 1400 ميل من سويسرا.

 

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