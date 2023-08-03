وثيقة نداء أطلقها رؤساء 6 دول غربية تعلن "الطوارئ المناخية" في البحر المتوسط

أكدت وثيقة نداء أطلقها رؤساء 6 دول غربية بينهم الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا، اليوم الخميس، أن أزمة المناخ وصلت إلى أبعاد "متفجرة" لدرجة أن الحديث الآن عن إعلان "حالة الطوارئ المناخية"، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وذكرت الوثيقة: "لقد وصلت أزمة المناخ ووصلت إلى أبعاد متفجرة وتظهر آثارها قبل كل شيء في منطقتنا، البحر الأبيض المتوسط، لدرجة أن الحديث الآن عن حالة طوارئ مناخية".



وفي وقت سابق صباح اليوم، أطلق الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا و5 من نظرائه نداءًا عاجلا لمكافحة تغير المناخ ولاسيما في البحر الأبيض المتوسط.



وإلى جانب ماتريلا، وقع على الوثيقة، التي حملت عنوان "نداء من أجل المتوسط"، رؤساء 5 دول أخرى في المنطقة هم الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش؛ اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو؛ والمالطي جورج فيلا، والبرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا؛ ورئيسة سلوفينيا ناتاشا بيرك موسار.



وفي نهاية شهر يوليو، عرّف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأزمة الحالية بأنها حالة "غليان عالمي"، حسبما ورد في وثيقة النداء الذي أطلقه الرؤساء الستة الذين تناولوا الآثار في منطقة البحر الأبيض المتوسط.



وقال الرؤساء الستة إن منطقة البحر الأبيض المتوسط "متأثرة بشدة ومعرضة لخطر فوري ليس فقط بسبب نقص المياه والكهرباء، ولكن أيضًا من الفيضانات وموجات الحرارة الواسعة النطاق والحرائق والتصحر. الظواهر الطبيعية المتطرفة تدمر النظام البيئي وتهدد حياتنا اليومية وأسلوب حياتنا".

وذكرت وثيقة النداء أنه "لم يعد هناك وقت نضيعه، ولم يعد هناك وقت لتقديم تنازلات لأسباب سياسية أو اقتصادية. من الضروري العمل واتخاذ مبادرات عاجلة وفعالة" ضد تغير المناخ، مشددة "يجب على جميع دول البحر الأبيض المتوسط التنسيق والرد ، والمشاركة في جهد جماعي لوقف وعكس آثار أزمة المناخ".



وتابع رؤساء الدول الست، في الوثيقة، "من واجبنا جميعًا العمل في هذا الاتجاه واعتماد سياسات ملموسة تهدف إلى هذا الجهد. رفع مستوى الوعي العام وتثقيف وإلهام أخلاقيات المسؤولية البيئية لدى الجميع. ليس فقط من أجل الحاضر، ولكن أيضًا لمستقبل أطفالنا والأجيال القادمة".



وأضافوا "يتعهد رؤساء دول البحر الأبيض المتوسط التالية وأعضاء مجموعة Arraiolos بدعمهم الكامل لمبادرات العمل المشترك ويدعون الاتحاد الأوروبي ودول البحر الأبيض المتوسط الأخرى والمجتمع الدولي إلى إبقاء هذه القضية على رأس جدول أعمالهم السياسي ".