"انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية".. ميقاتي يدعو لوقف الاقتتال بمخيم عين الحلوة

جدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مطالبة القيادات الفلسطينية بوقف الاقتتال في مخيم عين الحلوة في صيدا بجنوب لبنان، وأكد أن الجيش اللبناني وسائر الأجهزة الأمنية سيقومون بالدور المطلوب في سبيل ضبط الأمن ووقف الاقتتال في المخيم.

وأضاف ميقاتي -في بيان له اليوم- أنه تابع الوضع في مخيم عين الحلوة عبر اتصال هاتفي أجراه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن".



كما أجرى ميقاتي اتصالين للغاية ذاتها بعضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد وسفير فلسطين أشرف دبور.

انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية



وجدد رئيس الحكومة، مطالبة القيادات الفلسطينية بوقف الاقتتال، معتبرا أنه يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية، مشددا على أن اللبنانيين الذين ناصروا على الدوام القضية الفلسطينية، هالهم هذا الاقتتال الذي يدور على أرضهم ، والذي دفعوا في السابق اثمانا غالية بسببه.



وشدد ميقاتي على أنه من غير المسموح ولا المقبول أن تعتبر التنظيمات الفلسطينية الأرض اللبنانية سائبة - على حد تعبيره - فتلجأ إلى هذا الاقتتال الدموي وتروّع اللبنانيين لا سيما منهم أبناء الجنوب الذين يحتضنون الفلسطينيين منذ أعوام طويلة".

وتجددت الأشتباكات وارتفعت حصيلة القتلى بمدينة صيدا جنوب لبنان بعد جولة من الاشتباكات العنيفة ليل أمس والتي أسفرت عن مقتل 2 من حركة "فتح" وعدد من الجرحى.

وتجدّدت الاشتباكات على كل المحاور: الطوارئ – البركسات، الطوارئ – محطة جلول، البركسات – الصفصاف، وحطين - درب السيم وجبل الحليب، واستخدمت فيها كافة أنواع الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية التي سقط عدد منها في أماكن متفرقة من مدينة صيدا ومنطقتها.

وأدت جولة القتال الجديدة إلى سقوط قتيل هو يونس مصطفى أبوشقرة، وجرح ثلاثة أشخاص لترتفع الحصيلة منذ بدء الاشتباكات يوم السبت الماضي إلى 11 قتيلاً بينهم قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا اللواء محمد العرموشي وأربعة من مرافقيه، وأكثر من 56 جريحاً.

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