فرص عمل للاقزام بأحد فنادق الغردقة

أعلن فندق سياحي في خليج أبوسوما جنوب مدينة الغردقة عن بدء تجربة جديدة تُقدم فرص عمل مختلفة لذوي الهمم من قصار القامة، المعروفين بـ«الأقزام»، من الجنسين، بالتعاون مع جمعية قصار القامة بالإسكندرية.

ويأتي هذا كجزء من جهود الفندق لتشجيع التنوع وتوفير فرص العمل لفئات مختلفة من المجتمع.



حيث تم توفير نحو 20 فرصة عمل في مختلف أقسام وإدارات الفندق، وتم تصميم هذه الفرص بما يتناسب مع إمكانيات ومؤهلات قصار القامة الدراسية والخبرات العملية.

وأكدت داليا العجيمى، مدير الموارد البشرية بالفندق، أن هذه التجربة هي الأولى من نوعها في الفنادق، وتأتي بالتعاون مع جمعية قصار القامة بالإسكندرية، بهدف تحقيق التكافؤ في فرص العمل وتوفير فرص مستدامة للفئات العاملة.

وأشارت "العجيمى" إلى أن الفندق يسعى لتنفيذ تعليمات وزارة العمل بتشغيل نسبة 5% من التعيينات من ذوي الهمم، وحتى الآن تم تعيين 12 موظفًا من قصار القامة. وخلال الأيام القادمة، سيتم توظيف 8 فتيات من قصيرات القامة للعمل بكافة أقسام الفندق، بهدف الوصول إلى 20 موظفًا من قصار القامة من الجنسين.

وأظهرت التجارب الأولية أن قصار القامة أثبتوا كفاءة في العمل أكثر من زملائهم من ذوي القامة الطبيعية، مما يؤهلهم للحصول على ترقيات أسرع نظرًا لمهاراتهم العالية والكفاءة في أداء المهام المطلوبة.

وأعرب العاملون من قصار القامة في الفندق عن سعادتهم بالعمل في هذا المجال الجديد، حيث أكدوا أنهم اكتسبوا خبرات كبيرة واستفادوا من الدعم الذي قدمه زملاؤهم ومديروهم في الأيام الأولى للعمل.

تهدف هذه المبادرة الإنسانية الرائدة إلى إظهار القدرات والمهارات لدى قصار القامة وإشراكهم بشكل فعّال في سوق العمل، مما يعزز التكافؤ ويسهم في تحقيق تنوع فريد وإثراء بيئة العمل بالفندق.

وبالإضافة إلى توفير فرص العمل، يهدف الفندق إلى ضمان راحة العاملين من قصار القامة، حيث سيتم تقليل عدد ساعات العمل لهم مقارنة بباقي الموظفين، وتوفير سكن لهم وصرف نسبة 12% من الإيرادات لهم