عاجل
اكتشاف سلاح فضائي عمره 3000 عام في سويسرا
الخميس 03 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المواطن الصحفى

مواطن يطالب بتخفيف قيود البناء على الأراضي الزراعية

البناء
البناء

قال المواطن مجدي عباس عواجة، المقيم بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، إن مجلس النواب يتجه لتغليظ وتشديد عقوبة البناء على الأراضي الزراعية، وجعلها جريمة مخلة بالشرف، توصم صاحبها مدى الحياة.

txt

مواطن يستغيث بوزير الداخلية لإنقاذ ابنه في محبسه بقسم البدرشين

وأضاف عواجة،:" لابد حتماً أن يقابل القانون المغلظ تيسير وسهولة فى تعدد طوابق البناء للمبنى دون النظر لسعة ومساحة الشارع فى عموم الريف، ويجب التخفيف من قيود الإجراءات، واذا لم يسمح كل من البرلمان والحكومة بتعدد طوابق المبنى مهما تدنت وقلت مساحة الشارع، فسوف يصبح قانون البناء غير مفيد".

وأكد المواطن المتضرر، أن التعامل بواقعية فى تعدد طوابق البناء للمبنى الواحد، سوف يحد نهائياً من الاعتداء اليومي على الأراضي الزراعية.

 

 