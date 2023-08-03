مواطن يطالب بتخفيف قيود البناء على الأراضي الزراعية

قال المواطن مجدي عباس عواجة، المقيم بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، إن مجلس النواب يتجه لتغليظ وتشديد عقوبة البناء على الأراضي الزراعية، وجعلها جريمة مخلة بالشرف، توصم صاحبها مدى الحياة.

وأضاف عواجة،:" لابد حتماً أن يقابل القانون المغلظ تيسير وسهولة فى تعدد طوابق البناء للمبنى دون النظر لسعة ومساحة الشارع فى عموم الريف، ويجب التخفيف من قيود الإجراءات، واذا لم يسمح كل من البرلمان والحكومة بتعدد طوابق المبنى مهما تدنت وقلت مساحة الشارع، فسوف يصبح قانون البناء غير مفيد".

وأكد المواطن المتضرر، أن التعامل بواقعية فى تعدد طوابق البناء للمبنى الواحد، سوف يحد نهائياً من الاعتداء اليومي على الأراضي الزراعية.