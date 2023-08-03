بالأسماء.. أعلان أوائل الثانوية العامة بالأقصر لعام 2023

أعلن الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أسماء الطلاب الحائزين على المراكز الأولى بالثانوية العامة، على مستوى مدن محافظة الأقصر، والذين بلغ عددهم 31 طالبًا وطالبة، وتفاوتت درجاتهم بين 400 درجة وحتى 358.5 في الشعب الثلاثة.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، بداية من السبت المقبل الموافق 5 أغسطس، على أن تستمر إلى الأربعاء الموافق 9 أغسطس، عبر الموقع الإلكتروني لتسجيل الرغبات.

وطبقا لإعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، فتستمر المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 في الفترة من 5 أغسطس، وتستمر لمدة 4 أيام، لتنتهي 9 أغسطس.

ومن المتوقع أن يتم مد المرحلة الأولى حتى الخميس 10 أغسطس ويتم إعلان النتائج يوم السبت الموافق 12 من نفس الشهر على الأرجح

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فيما ينطلق تنسيق المرحلة الثانية 2023 فور إعلان نتيجة المرحلة الأولى، والتي من المرجح أن تبدأ الأحد الموافق 13 أغسطس ويستمر لمدة 5 أيام أيضًا، وبعدها بـ48 ساعة يتم إعلان نتائجها.

ويشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت أن إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023، حيث بلغ عددهم نحو 112240 طالب وطالبة.