العثور على حفرية في بيرو لأضخم مخلوق عرفته الأرض (شاهد)

اكتشف علماء الحفريات في دولة بيرو حوت من نوع "بيروسيتس" وقد صنفه العلماء بأنه أضخم مخلوق عرفته الأرض.

ووفقا لتقرير عرضته فضائية "العربية"، اليوم الخميس، فإن حوت بيروسيتس طوله 20 مترا ووزنه يصل إلى 340 طنا، وهي كتلة تتجاوز أي حيوان معروف آخر، بما في ذلك الحوت الأزرق المعاصر وأضخم الديناصورات. ويعني الاسم العلمي بيروسيتس "الحوت البيروفي العملاق".

وعاش هذا الحوت منذ نحو 38 إلى 40 مليون عام خلال الحقبة الفجرية (الإيوسينية)، وهو مخلوق يشبه نوعا ما في تكوينه "خروف البحر"، وربما تكون كتلته قد تجاوزت كتلة الحوت الأزرق الذي يُعد منذ مدة طويلة أضخم حيوان مسجل في التاريخ.

واستُخرج الجزء الذي عُثر عليه من الهيكل العظمي لبيروسيتس من صحراء على ساحل جنوب بيرو، وهي منطقة تزخر بحفريات الحيتان، وشمل الهيكل العظمي 13 فقرة وأربعة أضلع وعظمة من الحوض.

وقُدرت الكتلة الهيكلية فحسب لحوت بيروسيتس ما بين خمسة وثمانية أطنان، وهي أكبر مرتين على الأقل من الكتلة الهيكلية للحوت الأزرق.

ويظن الباحثون أن "بيروسيتس" عاش مثل الخيلانيات، أي أنه لم يكن مفترسا نشطا، وإنما كان حيوانا يتغذى بالقرب من قاع المياه الساحلية الضحلة.

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