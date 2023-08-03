إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين شمال البحر الأحمر

أصيب 3 أشخاص اليوم الخميس، في تصادم سيارتين نصف نقل وأخرى ربع نقل، بطريق رأس غارب الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر.



وكان قد ورد اخطار لغرفة عمليات اسعاف البحر الأحمر يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ربع ونصف نقل وتحديداً بالكيلو 50 طريق رأس غارب الزعفرانة شمال البحر الأحمر



على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة كلامن نبيل سيد ابراهيم شكرى 60 سنة "جرح قطعى بالجبهه وكدمة بالرأس"، محمد نبيل سيد ابراهيم 15 سنة "كدمات متفرقة بالجسم"، اسلام خالد عبد السلام 27 سنة "كسر وخلع بمفصل الفخذ الأيمن".

وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزى، لعمل الاشعة والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الحادث