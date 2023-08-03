الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة

وزير الرياضة يبحث مع رئيس اتحاد الرماية الاستعدادات لتنظيم واستضافة عدد من البطولات الدولية والقارية

بوابة الوفد الإلكترونية

ألتقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، لمناقشة الاستعدادات لتنظيم واستضافة عدد من البطولات الدولية والقارية في الرماية خلال الفترة المقبلة، والتي تبدأ أكتوبر المقبل ببطولة أفريقيا للرماية، بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.


حضر اللقاء الدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير لقطاع البطولة.

 

أكد وزير الرياضة، الجاهزية التامة لاستضافة مختلف البطولات بفضل الإمكانيات والمقومات التي تتميز بها مصر، والطفرة الإنشائية والإنجازات التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يقدم كل الدعم للرياضة المصرية التي تحقق العديد من الإنجازات خلال الآونة الراهنة.

 

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أهمية المتابعة خطوة بخطوة مع اتحاد الرماية فيما يخص تنظيم البطولة على أعلى مستوى، مشيرا إلى التنسيق لإنهاء كل الإجراءات الإدارية واللوجستية المتعلقة بتنظيم البطولة.

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