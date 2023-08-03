نجاح خمس منشآت بالأقصر في اجتياز معايير الاعتماد القومية

نجحت خمس منشآت صحية تابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، في الحصول على درجة الاعتماد القومية المعترف بها من الإسكوا العالمية.

وشملت المنشآت الصحية التي نجحت في اجتياز شروط ومعايير الاعتماد GAHAR مركز طب أسرة «أرمنت الحيط »ووحدة طب أسرة «الزناقطة »، ووحدة طب أسرة «الحليلة »، ووحدة طب أسرة «زرنيخ »، ووحدة طب أسرة «الهنادي » وتخدم هذه المنشآت حوالي 90.300 نسمة من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة الأقصر وقدمت مايقرب من 412 ألف خدمة طبية.

ووصل عدد المنشآت التي تم إعتمادها بمحافظة الأقصر حتى الآن إلى 19 منشآة منها 3 مستشفيات و 3 مراكز و 13 وحدة طب أسرة، بالإضافة ضافة إلى حصول 37 مركز ووحدة على درجة التسجيل والتي تعد الخطوة الأولى للإعتماد .

,ثمَّن رئيس هيئة الرعاية الصحية جهود كتيبة العمل بالمنشآت وكذلك كل من ساهم بجهده للوصول إلى اجتياز معايير الاعتماد القومية المعترف بها عالميًا، وهو ما يعكس جودة مخرجات النظام الصحي بكافة منشآت هيئة الرعاية الصحية وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية.