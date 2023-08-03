الخميس 03 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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خبير: الدولة غيرت خريطة السياحة المصرية على المستوى العالميي (شاهد)

الأهرامات
الأهرامات

تحدث الدكتور خالد سعد، الخبير الأثري، عن أهمية إقامة معرض فرعوني متجول في أشهر متاحف إستراليا لأول مرة يكشف عجائب مصر.

 

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وقال “سعد” خلال تصريحاته عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الخميس، إن الدولة تتخذ عدد من الخطوات بهدف تثبيت مصر سياحيا على المستوى العالمي، حيث لم نغير من خريطة مصر السياحية على مدار الـ 70 سنة الماضية، حيث كان التركيز على أوروبا فقط وقليل من جنوب شرق أسيا.

 

وأشار إلى  أنه جاري العمل على فتح أسواق جديدة أمام السياحة المصرية، مثل إستراليا وأمريكا الجنوبية، لافتا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على جذب السائحين من آسيا والدول الأخرى.

وواصل سعد أن إقامة معارض تحتوي على عدد من الكنوز المصرية في دولة مثل إستراليا يساعد على خلق سوق جاذب للحضارة المصرية.

أهمية السائحين الاستراليين في مصر

وأتم تصريحاته قائلا:"أن أستراليا بها عدد من المتاحف العالمية التي تحتوي على قطع أثرية مصرية"، لافتا الانتباه إلى أن إقامة معارض مصرية في أستراليا يساعد على فتح سوق سياحي جديد لمصر.

وأوضح :"إحنا دلوقتي بنفتح أسواق للسياحة الغالية شوية، اللي السائح يقدر يدفع فيها تكاليف السفر والإقامة وغيرها، ومصر من الدول الرائدة التي لديها مختلف الأنماط من السياحة بداية من الرخيصة وحتى الغالية".

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