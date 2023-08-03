لإنشاء محطة طاقة شمسية.. بروتوكول تعاون لدعم مستشفيات شفاء الأورمان بالأقصر

وقعت جمعية الاورمان بروتوكول تعاون جديد مع بنك الكويت الوطني – مصر، لإنشاء محطة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء لمستشفيات شفاء الأورمان بالأقصر بتكلفة 8,450,000 جنيه مصري .

وحضر مراسم التوقيع من جانب البنك كلا من السيد ياسر الطيب، نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، والسيد وليد السيوفي، نائب العضو المنتدب، والسيد كريم كمال ، رئيس قطاع الوظائف المساندة وقطاع الاستدامة والتمويل المستدام، والأستاذة نوران عبد الرحمن، مدير وحدة المسؤولية المجتمعية، كما حضر من جمعية الأورمان كلاً من المهندس حسام القباني، رئيس مجلس الإدارة والسيد محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان ، الرئيس التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان، والدكتور هاني حسين، مدير عام مستشفيات شفاء الأورمان.

وبهذه المناسبة قال السيد ياسر الطيب أن قيام البنك بتوقيع هذه الإتفاقية يأتى انطلاقاً من مسؤوليته المجتمعية وحرصاً منه على الإضطلاع بدوره الدائم لخدمة المجتمع بتوجيه دعمه ومساهماته لصالح العديد من الجهات الخيرية التى لا تهدف إلى الربح وإنما تهدف إلى تنمية المجتمعات، وأن جمعية الأورمان لنموذج واضح لتلك الجهات الجديرة بالثقة والتى تحسن إستغلال وتوجيه المساهمات التى تقدم إليها فى مصارفها الصحيحة.

وأفاد الطيب أن هذا البرتوكول الجديد الذى تم توقيعه مع الأورمان هو استكمالاً للتعاون الوثيق والشراكة الناجحة بين البنك والجمعية والتى بدأت منذ عام 2017 وأثمرت عن التعاون في عدة مجالات من أهمها إعادة تأهيل عدد كبير من المنازل لأهالينا بالقري الأكثر احتياجاً في محافظتي أسيوط وسوهاج.

مضيفا أن مبادرة بنك الكويت الوطني - مصر لإنشاء محطة الطاقة الشمسية لمستشفيات شفاء الأورمان ليست مجرد دعم مالى تقليدي فى إطار المسؤولية المجتمعية للبنك، وإنما هى فى المقام الأول مبادرة لدعم جهود الدولة فيما يلي:

أولاً: دعم الاستراتيجية المصرية للطاقة حتى عام 2035 التى تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز دور الطاقة المتجددة وزيادة نسبة مشاركتها في إنتاج الكهرباء لتبلغ (42%) بحلول عام 2035 ، وذلك من خلال مجموعة من الآليات أهمها زيادة الاستثمارات لنشر تقنيات الطاقة المتجددة مما سيؤدي إلى انخفاض تكلفة هذه التقنيات والحد من آثار تغير المناخ.

ثانياً: دعم هدفيين رئيسيين من أهداف رؤية مصر 2030 وهما:

- الهدف الأول والمرتبط بالارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته من خلال إتاحه الخدمات الصحية وضمان جودتها في جميع أنحاء الجمهورية.

- والهدف الخامس المتعلق بالاستدامة البيئية، والذي يهدف إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معاً من خلال الحد من الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.

من جهته أكد الاستاذ محمود فؤاد، اعتزازه بدور بنك الكويت الوطني – مصر وشراكته مع جمعية الأورمان، مشيداً بدعم البنك لمستشفيات شفاء الأورمان، وكذلك دعم مسيرة المستشفى في تقديم الخدمات الطبية المجانية لجميع أبناء الصعيد لتخفيف الأعباء عنهم والوصول إلى الهدف المنشود "صعيد بلا سرطان".

مضيفأ، أن الفترة الأخيرة حصلت مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، على الشهادة الذهبية كأول مستشفى خضراء «صديقة للبيئة» في مصر من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ويأتى ذلك تماشيًا مع اتجاه الدولة المصرية فى الاهتمام بقضية التغيرات المناخية، وتبنى التوجه الأخضر لمنشآت صحية خضراء مستدامة، تدعم تحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030 في دعم البيئة الخضراء.

وتابع أن المستشفى تعد من أكبر المستشفيات التي تخدم آلاف المرضى سنوياُ في صعيد مصر وبالأخص في المحافظات الجنوبية (سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر والوادي الجديد)، إضافة إلى إنها من المستشفيات التعليمية والعلاجية التي تضم أفضل الكفاءات من الأطباء وهيئة التمريض والإداريين، والتي تتوجه إليها خطط التطوير سعياً لرفع كفاءة الخدمة المقدمة للمرضى .