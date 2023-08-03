أجنبي يثأر لقطط الشوارع من كلب.. الداخلية تكشف المستور

تمكن ضباط مديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء هشام أبو النصر مدير الأمن من القبض على أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالتعدى على كلب بسلاح أبيض وإصابته.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من مفوض عن إحدى مؤسسات حماية الحيوان التابعة لوزارة التضامن الإجتماعى برصد المؤسسة تداول مقطع فيديو يتضمن معاتبة سيدة لأحد الأشخاص لتعديه بسكين على "كلب" وإصابته بجرح قطعى بالوجه بدائرة القسم.

وبالفحص نجح رجال المباحث باشراف اللواء محمد شرقاوي مدير مباحث الجيزة في تحديد وضبط المشكو فى حقه وتبين أنه مقيم بدائرة القسم "يحمل جنسية إحدى الدول".بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة حال تواجده أمام المطعم محل عمله وعلل قيامه بذلك لقيام الكلب بالتصرف بأسلوب عدائى تجاه قطط الشوارع ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة التعدى على الحيوانات

نصت المادة 355 من قانون العقوبات المصرى على أن يعاقب بالحبس مع الشغل كالتالى: «أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضررا كبيرا - ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع فى الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة».

ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا، فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتى جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التى لم تذكر فى المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا يزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.