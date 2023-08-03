وزير الرياضة يبحث عدد من ملفات العمل في تطوير المنشآت الشبابية والرياضية

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا؛ لمناقشة عددًا من ملفات تطوير المنشآت الشبابية والرياضية في مختلف المحافظات، بحضور لفيف من قيادات الوزارة المعنية بالشأن.



تناول الإجتماع، مناقشة عدد من المشروعات التي كان بها معوقات وتم تذليلها، ومجموعة من الإنشاءات الشبابية والرياضية التي ستدخل افتتاحات رئاسية منها حمام سباحة رويال، نادي النادي شيراتون، حمام سباحة بالمركز الأوليمبي، المدن الشبابية بالمنيا والأقصر وأسوان، مركز شباب منفلوط، مركز الطب الرياضي بالسويس، مركز شباب الجزيرة ٢ بأكتوبر، معسكر القرش، بالإضافة إلي مناقشة خطة السادة النواب.



أكد الدكتور أشرف صبحي، علي رصد كافة طلبات واحتياجات كافة المنشآت الشبابية والرياضية من أعمال التطوير والمضى قدماً فى تنفيذها وفق جدول زمنى محدد لخدمة أبناء مصر من النشء والشباب والمواطنين على مستوى جميع محافظات الجمهورية، لافتًا إلي تطورت البنية الأساسية للدولة المصرية بصفة عامة بشكل كبير، وأيضًا تطورت البنية الرياضية، وامتلاك خبرات كبيرة ومختلفة في هذا الشأن.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلي ضرورة المتابعة الدورية لكافة الملفات المتعلقة بالانشاءات الشبابية والرياضية والاستثمارية في مختلف محافظات الجمهورية، الأمر الذي يعود بالنفع على تطوير الخدمات الشبابية والرياضية التي يتم تقديمها لأبناء المجتمع، وأيضا تقليل العبء عن كاهل الدولة من أجل القدرة على تطوير مختلف القطاعات الأخري، والذي يتم بالشراكة مع مختلف الجهات من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وتحدث الوزير عن الطفرة الإنشائية التي شهدتها مصر على مستوى تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب والأندية الرياضية المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية فى ظل الدعم الكبير للقيادة السياسية لقطاعي الشباب والرياضة خدمةً لأبناء مصر من النشء والشباب وكافة المواطنين.