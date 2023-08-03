إستمرار فعاليات دوري مراكز الشباب بالمنيا

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، عن استمرار فعاليات دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة بالمحافظة، وذلك تحت رعاية اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، بهدف جذب النشء إلى مراكز الشباب، وتفعيل دورها في زيادة الوعى بأهمية الرياضة ، وذلك فى كافة الجوانب البدنية ، والصحية التربوية ، والإجتماعية.

وقال مندى عكاشة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، إن دوري مراكز الشباب لكرة القدم ، يعد واحدًا من أهم المشروعات القومية، و التى تنفذها الوزارة على مدى 10 سنوات، معربا عن تقديره لفريق العمل بالمشروع لافتًا إلى أهمية دوري مراكز الشباب فى دعم مراكز الشباب بشكل إيجابي، من خلال المشاركة الفعالة للشباب ، وجذبهم للمشاركة فى أنشطته المتنوعة ، فضلاً عن إتاحة الفرصة للمواهب المتميزة ، وبث روح الحماس وتكوين وعى رياضي وتنافسي بين اللاعبين في مراكز الشباب.

جديرا بالذكر ، حضر افتتاح الفعاليات ، مندي عكاشة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، الدكتور وسام فاروق مدير عام أنشطة وفعاليات مراكز الشباب، وفريق عمل الوزارة من الإدارة المركزية، حسين فرج، الدكتور احمد مختار، عاطف صلاح، خالد الحديدي، الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، الكابتن احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة . وحيد شحاته مدير إدارة الهيئات الشبابية بالمديرية ، مديري الإدارات الفرعية للشباب والرياضة بالمحافظة، ومحمد عبدالجليل وكيل إدارة الهيئات الشبابية بالمديرية ومنسق الدورى، عماد عبدالحليم نائب مدير المركز الاعلامى بالمديرية ، ومحمد عاطف المنسق الإعلامي بالمديرية، والمعلق الرياضى احمد حسان ، وفريق العمل الإدارى بإدارة الهيئات الشبابية، نادى عبد الهادي، ومدحت نجاتي، وحاتم محمد ، وطاقم الحكام بقيادة الكابتن احمد مصطفى عثمان، ولفيف من اللاعبين القدامي، وحضور جماهيري مميز .

وبدأت الفعاليات بعرض رياضي وفنى متميز من مراكز الشباب المشاركة في المسابقة، وأشار كامل مخيمر مدير إدارة شباب ابوقرقاص، إلى حرص الجهاز الإدارى لمركز شباب بنى حسن ، بقيادة عصام قطب المدير التنفيذي للمركز ، ومحمد شاكر خلف رئيس مجلس الإدارة ، ورفعت كمال المدير، وبحضور الدكتور محمد سمير المنسق الإعلامي للإدارة .

من جانبه ، قدم علاء الدين علي مدير إدارة شباب المنيا والدكتور توني عبدالله رئيس قسم الرياضة بالإدارة ، الشكر للجهاز الإدارى لمركز شباب تله على الأداء القوى للفريق، معربا عن أمله في بذل المزيد من الجهد للحفاظ على تاريخه الكروى المشرف ، وان المباريات تقام أيام ، الأحد ، والأثنين ، والثلاثاء ، والأربعاء من كل أسبوع ، في تمام الساعة العاشرة صباحًا والخامسة عصرًا، مع تقسيم فرق المحافظة إلى أربعة مجموعات .