الخميس 03 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

الجيش السوداني يقصف مواقع للدعم السريع بمنطقة المويلح غرب أم درمان

منطقة المويلح غرب
منطقة المويلح غرب أم درمان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن الجيش السوداني يقصف مواقع وارتكازات للدعم السريع بمنطقة المويلح غرب أم درمان.

اقرأ أيضا .. اعتداءات ضد المرأة.. ازدياد حالات الاختفاء القسري للنساء في السودان

الجيش السوداني


وفى وقت سابق كان هناك قصفًا مدفعيًا متبادلًا بين الجيش السوداني والدعم السريع، وسط مدينة أم درمان.

ولاية شمال كردفان وولاية دارفور

وكان هناك معارك ضارية بالعاصمة الخرطوم، بالإضافة إلى وجود اشتباكات بولاية شمال كردفان وولاية دارفور بين الحين والآخر.

مواد متعلقة

اعتداءات ضد المرأة.. ازدياد حالات الاختفاء القسري للنساء في السودان

ملايين الأشخاص على حافة المجاعة في السودان

وزير الخارجية الأمريكي: لا حلول عسكرية للصراع الدائر في السودان

ممثل التوافق الوطني في السودان: يدين الدعم السريع لانتهاكات وحرق الدولة