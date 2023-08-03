الجيش السوداني يقصف مواقع للدعم السريع بمنطقة المويلح غرب أم درمان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن الجيش السوداني يقصف مواقع وارتكازات للدعم السريع بمنطقة المويلح غرب أم درمان.

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الجيش السوداني



وفى وقت سابق كان هناك قصفًا مدفعيًا متبادلًا بين الجيش السوداني والدعم السريع، وسط مدينة أم درمان.

ولاية شمال كردفان وولاية دارفور

وكان هناك معارك ضارية بالعاصمة الخرطوم، بالإضافة إلى وجود اشتباكات بولاية شمال كردفان وولاية دارفور بين الحين والآخر.