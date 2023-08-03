موعد عرض "يا شيخ سلامة" بالمهرجان القومي للمسرح

يستعد فريق مسرحية "يا شيخ سلامة" على قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون، التابع للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة المخرج أحمد الشافعي، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء، ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ16.

وترصد مسرحية يا شيخ سلامة قصة حياة رائد المسرح الغنائي فى مصر والوطن العربى الشيخ سلامة حجازى ويجسد شخصيته الفنان والمطرب علي الهلباوي.

المسرحية بطولة كل من علي الهلباوي، مراد فكري، نجاة محمد، نهلة خليل ، حسني عكري، سيد عبد الرحمن، يوسف عبيد، احمد شومان، سحر عبدالله، حسام التوني، أحمد مصطفي، زهرة إبراهيم ، صابر عبد الله، صفاء خفاجي، نور الشرقاوي، محمد بيومي، إبراهيم غنام، رشا نور، شيماء الهلالي، حسام ياسين، محمد السبكي، ومن تأليف يسرى حسان، ألحان علي الهلباوي، توزيع محمد الكاشف، مصمم استعراضات أشرف شرف، مدرب استعراضات رشا نور،تصميم ملابس هبة جودة، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف، تنفيذ إضاءة حازم عويس، ماكياج روبي مهاب، هيئة الإخراج إبراهيم أبوالنجا، نهى بدر، محمود إسحاق، مخرج منفذ: احمد يونس، شيماء ربيع ، إخراج محمد الدسوقي.