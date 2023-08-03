ختام فعاليات المكتبة المتنقلة لمصر الخير بمعرض الكتاب الدولي بالإسكندرية

اختتمت مؤسسة مصر الخير فعاليات الأنشطة المتنوعة للمكتبة المتنقلة، التي كانت ضمن فعاليات معرض الكتاب الدولي بمكتبة الاسكندرية والذي استمر في الفترة من 16 إلى 26 يوليو، بمشاركة قطاع مناحي الحياة بمؤسسة مصر الخير، ضمن أنشطته للارتقاء بمستوى الوعى والإدراك الثقافي بين أوساط النشء والشباب.

وشاركت مؤسسة مصر الخير، بالمكتبة المتنقلة بمجموعة من الأنشطة المتنوعة من الحكي باستخدام مسرح العرائس والقراءة الحرة والحرف اليدوية والألعاب الذهنية إلى جانب الإنشاد والألعاب التعليمية في معرض الكتاب الدولي الذي أُقيم بمكتبة الاسكندرية.

وقال ربيع زين، مسئول المكتبة المتنقلة في مؤسسة مصر الخير، إن أنشطة المكتبة المتنقلة تهدف إلى بناء عقول ورؤى القراء وتشجيعهم على الاطلاع، وتنمية الفكر، والحوار، والإبداع والتعبير عن آرائهم وأفكارهم بحرية.

التركيز على الجانب الثقافي والتوعوي للنشء بطريقة عملية

ونوه ربيع، أن مشاركة مؤسسة مصر الخير، بأنشطة المكتبة المتنقلة يأتي ذلك من الدور الخدمي الذي تقدمه مصر الخير، للتركيز على الجانب الثقافي والتوعوي للنشء بطريقة عملية، بمجموعة من القصص والكتب الملونة لجذب انتباه الأطفال.