إزالة 89 حالة تعدِِ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة الحالة العامة داخل المدن والقرى، ورصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص ، على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة. .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، في القضاء على عشوائية البناء، وإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين، من جانبها، أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة ، 23 حالة تعدِِ بالبناء المخالف على أرض زراعية منها، 13 حالة تعدِِ بقرية طنبدى ، و7 حالات تعدِِ بمجلس قروى شم ، و3 حالات تعدِِ بحي شرق المدينة ، وإزالة 3 حالات تعدِِ بقرية بنى موسى بمركزومدينة أبوقرقاص ، وحالة تعدِِ داخل الحيز العمرانى بحى غرب مدينة مطاى .

وتمكنت الوحدات المحلية بمركزي (العدوة ـ بنى مزار) شمال المنيا ، من إزالة 15 حالة تعدِِ منها 4 حالات تعدِِ في المهد خارج الحيز العمراني بالعدوة، و33 حالة تعدِِ بمركز ومدينة بنى مزار منها ، 9حالات تعدِِ ، بقريتي (أبو جرج ـ صندفا. شلقام . الحسينية) ، و حالتان تعدِِ في المهد بقرية دير السنقورية ، و 3 حالات تعدِِ خارج الحيز العمرانى على أرض زراعية بقرية الجرنوس ، و5 حالات تعدِِ غرب وجنوب المدينة .

وفى مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، تم إزالة 15 حالة تعدِِ منها 5 حالات بقرية قلوصنا ، وحالة تعدِِ بقرية أسطال ، و 4 حالات تعدِِ خارج الحيز العمرانى بقرى ، العمودين ، و شاهين ، وبنى سمرج ، و 4 حالات تعدِِ بقريتى ، طحا الأعمدة ، و البيهو ، و 3 حالات تعدِِ بالبناء المخالف في المهد بدون ترخيص، بحى شمال مدينة سمالوط، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

وفى مركزي، ( المنيا وملوى)، نظمت الوحدات المحلية حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة حيث أسفرت الحملات عن إزالة 14 حالات تعدِِ بالبناء المخالف ، بقرى ( تله ـ بنى محمد سلطان ـ بنى أحمد الغربية . طوخ الخيل)، وحى شمال مدينة المنيا، إلى جانب إزالة 4 حالات تعدِِ بالبناء المخالف على أرض زراعية بمركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة ، بقرى ، ( نزلة العرين القبلى ـ عزبة صادق ـ نواي ـ قصر هور بإبشادات).