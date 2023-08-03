توفير55 ألف فرصة عمل للشباب بتكلفة 3 مليار جنيه بالشرقية

منذ انطلاق مبادرة "مشروعك "

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور القائمين على تنفيذ المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" بالمحافظة وذلك لتوفير 55 ألف و319 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية بقيمة مالية بلغت 3 مليار و 89 مليون و523 ألف جنيه حيث تم تنفيذ 18 ألف و 876 مشروع وذلك منذ انطلاق المبادرة فى 2015 وحتى 1 أغسطس 2023.

وأكد محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج " مشروعك " وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للإستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيراً إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج "مشروعك" مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة ، وأشار المحافظ إلى أهمية برنامج " مشروعك " فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة ، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأوضح العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع "تجارة سيراميك - تجارة مفروشات - مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا".

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول، بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2573 مشروع بقيمة 370مليون و 331 ألف و535 جنيه ، يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق - حي أول - حي ثان، بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2729مشروع بقيمة 354 مليون و 896 ألف و 400 جنيه ، ويليه في المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 819 مشروع بقيمة 320 مليون و 744 ألف و 250 جنيه.

وجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.