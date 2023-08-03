تفاصيل حفلات مهرجان العلمين خلال الـ 3 أيام المقبلة (شاهد)

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” تقريرًا عن مدينة العلمين الجديدة، وأوضح أن المدينة تقام على طراز فريد من المعمار وهي من مدن الجيل الرابع مبنية على أحداث الطرز الهندسية والإنشائية مع مراعاة البعد الجمالي.

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مدينة العلمين الجديدة بها أبراج شاهقة

وأوضح التقرير أن مدينة العلمين الجديدة بها أبراج شاهقة وشوارع جميلة وواسعة ونظيفة، كما أن أعمدة الإنارة في الممشى السياحي بها فيشة كهرباء من أجل شحن الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها.

إقامة حفلات غنائية

وذكر التقري أنّ ختام هذا الأسبوع سيشهد إقامة حفلات غنائية، جرى التجهيز لها في أرينا العلمين بمؤثرات ضوئية وسمعية، وسيشهد اليوم حفل الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبدالحكيم، وسيشهد غد الجمعة حفل الفنان حميد الشاعري والفنان محمد منير، وبعد غد السبت سيشهد المهرجان حفل إليسا وتامر عاشور.

ومن المتوقع أن يزور مهرجان العالم أكثر من مليون شخص خلال فترة زمنية 45 يوما تنتهي في السادس والعشرين من أغسطس الجاري، وبدأ بفعاليات مائية وعروض جوية وألعاب مائية وحفلات غنائية وعروض تراثية مختلفة وتحت إشراف منظمات دولية مثل منظمة الاتحاد الدولي للبادل.

