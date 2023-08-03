رئيس أزهر سوهاج يكرم الطالبة “مروة” الرابع مكرر على مستوى الجمهورية

كرم فضيلة الدكتور أحمد حمادى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، الطالبة مروة نور الدين أبو ضيف عثمان الرابع مكررعلى مستوى الجمهورية فى شهادة الثانوية الأزهرية ” بالقسم العلمى ” بمجموع درجات 648 درجة من معهد الإمام على بن أبى طالب النموذجى فتيات.

وقام فضيلته بتكريم الطالبة مروة تقديراً لتفوقها الدراسى ، وتحفيزاً لإستكمال تفوقها فى مرحلة التعليم الجامعى، مشيداً بهذا التفوق والتميز الذى حققته لتكون نموذج مشرف يحتذى به.

وفى سياق متصل شكر حمادى والد الطالبة على حسن التربية ومكافحته من أجل توفير راحة أبناءه والإهتمام بتعليمهم.

وقدم الشكر لوالدة الطالبة وشكرها على الوقوف بجانب ابنتها وتشجيعها المستمر لها وتوفير كل سبل الراحة لتحافظ على تفوقها العلمى منذ الصغر داعيا الله أن يبارك لهما فيها ويجعلها ثمرة خير لهما.