صحة المنيا تقدم خدمات طبية مجانية لـ1690 مواطن بملوى

نظمت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، قافلة طبية وعلاجية بالمجان ، بقرية تندة إحدى قرى مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة ، وذلك ضمن الخدمات الطبية المجانية التي تقدمها المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

وتابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أعمال القافلة الطبية بقرية تنده بمركز ملوى على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين ، وتم الكشف الطبي وصرف الأدوية مجانا لحوالى 1690 حالة، ومن جانبه، أكد الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أنه تم تقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية مجانا خلال القافلة الطبية والعلاجية، بواقع 265 حالة جراحة، 408 أطفال، 219 باطنة، 99 نساء، 62 أسنان، 136 رمد، 142 أنف وأذن، 331 جلدية، 28 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 88 تحليلا مختلفا ، وعمل حالة موجات صوتية، 6 حالات أشعة سينية، و59 كشف مبكر للضغط والسكر، و 3 حالات خلع أسنان ، وتحويل 42 حالة لإستكمال العلاج بالمستشفيات، بالإضافة، إلى عقد ندوات تثقيف صحي استفاد منها 131 مترددا.