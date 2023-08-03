الخميس 03 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة الإتجار في المخدرات بسوهاج

محكمة الجنايات بسوهاج
محكمة الجنايات بسوهاج

قضت محكمة الجنايات بسوهاج، اليوم الخميس، الموافق 3 من شهر أغسطس، بمعاقبة المتهم "م . ث . ا"عامل، يقيم بدائرة قسم ثان سوهاج، بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة .

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثي، ووئام سامي نجيب، بأمانة سر سيد علي بكر، ووليد ملقى.

 

تعود أحداث الواقعة إلى بداية عام 2023، عندما تلقى رئيس وحدة مباحث قسم ثان سوهاج بلاغا يفيد قيام المتهم بالإتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي وترويج بضاعته على راغبي الشراء والمتعاطين .


 

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة الشابو المخدر كانت معدة للبيع وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار .


 

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره .

مواد متعلقة

جنايات سوهاج تعاقب تاجر مخدرات بالسجن المشدد 6 سنوات

أسعار الفاكهة والمانجو اليوم الخميس بسوق العبور

العصا الذكية لمساعدة المكفوفين مزودة بـ GPS (شاهد)

الزراعة تتابع منظومة صرف وحوكمة الأسمدة في الدقهلية

أماكن التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالقاهرة والجيزة

من صلاح سالم للأوبرا.. تعرّف على حركة السيارات بنفق الأزهر