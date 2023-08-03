السجن المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة الإتجار في المخدرات بسوهاج

قضت محكمة الجنايات بسوهاج، اليوم الخميس، الموافق 3 من شهر أغسطس، بمعاقبة المتهم "م . ث . ا"عامل، يقيم بدائرة قسم ثان سوهاج، بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثي، ووئام سامي نجيب، بأمانة سر سيد علي بكر، ووليد ملقى.

تعود أحداث الواقعة إلى بداية عام 2023، عندما تلقى رئيس وحدة مباحث قسم ثان سوهاج بلاغا يفيد قيام المتهم بالإتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي وترويج بضاعته على راغبي الشراء والمتعاطين .





وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة الشابو المخدر كانت معدة للبيع وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره .