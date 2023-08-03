من القاهرة للطريق الزراعي.. الحالة المرورية أعلى دائري السلام

ظهرت كثافات مرورية، صباح اليوم الخميس، أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب، وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادي.

الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة

شهدت شوارع وميادين محافظتى القاهرة والجيزة، كثافات مرورية، بالمحاور الرابطة بين المحافظات، سواء الطرق السريعة الصحراوية أوالزراعية، حيث تكدست حركة السيارات أعلى كوبرى أكتوبر من الجيزة لوسط البلد.

ذلك مع انتشار قوات الإدارة العامة للمرور، بالشوارع والميادين، لتسيير حركة المرور، وضبط المخالفين والخارجين عن القانون، ورفع أى معوقات أمام حركة المركبات

وفى سياق آخر

تعرف على حركة تنقلات مدرية أمن الجيزة

مد اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، حركة تنقلات الداخلية للضباط، وشملت ترقية ونقل عددا من الضباط بين الإدارات التابعة للمديرية وأقسام الشرطة.

تفاصيل حركة التنقلات

وجاء بالحركة تولي الرائد محمد طارق منصب رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، وتجديد الثقة في المقدم محمد نجيب، رئيسا لقسم شرطة الطالبية، والمقدم سامح بدوي مفتش لقسمي الطالبية والعمرانية، والعقيد محمد ابو بكر مفتش قسمي أول وثاني أكتوبر، والعميد عبدالحميد السبكي مفتش مركزي شرطة كرداسة ومنشأة القناطر .

وجاء بالحركة تولي المقدم محمد سعودي، رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، والمقدم مصطفي الدكر، رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، والمقدم عمرو مصطفى، رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد، كما تولى المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة أول اكتوبر.

كما شملت الحركة تولي العميد عمرو حجازي، منصب رئيس قطاع شمال الجيزة، والعميد محمد ربيع، مفتشا بقطاع شمال الجيزة، وتولى العقيد أحمد الوليلي، منصب رئيس قطاع جرائم النفس، والعميد تامر صالح، رئيس قطاع المال، والعميد محمد عرفان، رئيس مباحث الطرق والمنافذ.

وفي وقت سابق أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة الترقيات والتنقلات العامة لضباط الشرطة لعام 2023.

وتم تعيين العميد هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة وترقيته إلى رتبة لواء، وجاء في الحركة تولي اللواء أحمد الوتيدي منصب نائب مدير مباحث الجيزة خلفًا للواء أحمد خلف الذي نقل إلى قطاع الحماية المجتمعية "السجون”.

يأتي ذلك في إطار ضخ دماء جديدة في جهاز الشرطة، ومواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في كافة مجالات العمل الأمني، من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

وتهدف حركة الشرطة سنويا، ضخ دماء جديدة في المواقع الشرطية المختلفة، التي تعتمد على الانضباط، وذلك من أجل الارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط.

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي: "إدراكاً لأهمية وقيمة مواصلة تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية".

وتابعت الوزارة: "جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2023 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمني من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية".

كما استهدفت حركة تنقلات الشرطة 2023، مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط ، فى إطار القواعد تحقيقا للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي.

كما أكدت الوزارة أن حركة تنقلات الشرطة 2023 ، استهدفت تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.