الفيوم تتابع تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء

نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة اطسا بمحافظة الفيوم، عدة حملات لمتابعة تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك تحت إشراف المحاسب خالد فراج رئيس المركز.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات معالي الوزير الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المراكز والمدن، بمتابعة تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد رئيس مركز ومدينة اطسا، أنه تم التنبيه على أصحاب المحلات والمطاعم والكافيهات وقاعات الأفراح والمنشآت السياحية، والأندية الرياضية، ومراكز الشباب، والصالات المغطاة، والملاعب التي تستخدم الأضواء الكشافة، وقاعات الأفراح وغيرها، بتقليل الأنوار الخارجية، وتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهتها، للعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى لترشيد الإنارة بالإعلانات المضاءة مع إطفاءها تماماً بعد الساعة الثانية عشرة ليلاً، والالتزام بمواعيد الغلق، مؤكداً علي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجابت مجموعة العمل برئاسة رئيس المركز وبحضور المهندس محمد شعبان مساعد رئيس المركز، مدينة اطسا وقرية شدموه لمتابعة تنفيذ قرار السيد رئيس مجلس الوزراء، بغلق المحال التجارية عند الساعة الحادية عشرة ليلاً طوال أيام الأسبوع، ماعدا يومي الخميس والجمعة تستمر حتي الساعة الثانية عشرة ليلاً، وكذا غلق الكافيهات عند الساعة الثانية عشرة ليلاً، ماعدا يومي الخميس والجمعة تستمر حتي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، مع اتخاذ الاجراءات الرادعة حيال المخالفين.

وفي نفس السياق قامت مجموعة عمل أخرى بالتجول داخل قرية جردو لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء ومدى إلتزام المحلات التجارية والكافيهات بمواعيد الغلق المقررة وكذا إطفاء اللوحات الإعلانية على المحلات واللافتات على اعمدة الانارة، كما قامت الوحدات المحلية القروية دائرة المركز بالمرور ومتابعة إلتزام المحلات التجارية بمواعيد الغلق المقررة.

إغلاق اللوحات الإعلانية المضيئة بالشوارع تنفيذا لخطة ترشيد استهلاك الكهرباء

واكد "فراج" انه قام بتشكيل فرق عمل تجوب المدينة والوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الدولة في ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الاحمال، موجها رؤساء الوحدات المحلية بالمرور الليلي ومتابعة مدى التزام المحلات التجارية والكافيهات بتطبيق خطة ترشيد الكهرباء وتخفيف الأحمال، وكذا إغلاق اللوحات المضيئة على المحلات التجارية وبالشوارع والميادين العامة، مع التأكد من إلتزام جميع المحلات والمطاعم والكافيهات وقاعات الأفراح والأندية الرياضية، ومراكز الشباب، والملاعب التي تستخدم الأضواء الكشافة، وقاعات الأفراح باجراءات ترشيد الكهرباء وتخفيف الاحمال.