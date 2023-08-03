التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والمصري في كأس مصر

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، نظيره المصري البورسعيدي، مساء اليوم الخميس، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

وتأهل الأهلي لمواجهة المصري بعدما فاز على الداخلية في دور الـ16 بثنائية نظيفة، بينما تجاوز المصري نظيره حرس الحدود بنتيجة 3-2 بالدور نفسه.

الأهلي يقدم الشكر لطبيب الفريق

وجه النادي الأهلي الشكر والتحية للدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب فريق كرة القدم، عن الفترة التي قضاها وبذل خلالها أقصى جهد، وحقق مع زملائه من عناصر منظومة العمل العديد من الإنجازات المحلية والقارية.

وعقد مارسيل كولر محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وذلك لشرح بعض النقاط الفنية الخاصة بالمنافس.

وأدى اللاعبون مرانًا بدنيًّا مطولًا تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال، وطارق عبد العزيز ومحمود حمدي إخصائيي التأهيل.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري اليوم

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح - على معلول

خط الوسط: اليو ديانج - مروان عطية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات - محمود كهربا.

تشكيل المصري المتوقع أمام الأهلي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: كريم العراقي، وعمرو موسى، ومحمد دبش، وعمرو السعداوي

خط الوسط: إلياس جلاصي، وحسن على، وإيميكا

خط الهجوم: جسام جريشة، ومروان حمدي، وعبده يحيي