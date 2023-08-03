المنيا: تقديم خدمات صحية لـ82 ألف و742 شاب

أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة السن المدرسي قامت بتقديم 82 الف و742 خدمة متنوعة ، من خدمات صحية، وخدمات توعية، ومشورة لعدد 37268 من الشباب من خلال برنامج الشباب والمراهقين .

وذلك خلال شهر يونيه، وفي إطار حرص وزارة الصحة على صحة وسلامة ابنائها من الشباب ، و رفع الوعى الصحى لديهم ، و تقديم الرسائل الصحية السليمة لهم ، واوضحت الدكتورة خلود محمود مدير إدارة السن المدرسي بمديرية الصحة بالمنيا

وأضاف أن عيادات الشباب والمراهقين ، قدمت خدماتها لعدد 37268 من الشباب بينهم، 10928 من الذكور، و26340 من الإناث، حيث تم تقديم خدمات الرعاية الصحية وخدمات المشورة ، بالإضافة، إلى تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي للشباب ، بموضوعات مختلفة منها، التغذية الصحية ، والوقاية من الأمراض المعدية، واهمية ممارسة الرياضة

ولفتت مدير الإدارة، إلى أنه تم متابعة سير لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة اثناء ايام الإمتحانات الماضية ، حيث تم تنفيذ 101 مرور على اللجان.