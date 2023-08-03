الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

المنيا: تقديم خدمات صحية لـ82 ألف و742 شاب

الخدمات الصحية
الخدمات الصحية

أعلن  الدكتور محمد حسنين  وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة السن المدرسي قامت بتقديم 82 الف و742 خدمة متنوعة ، من خدمات صحية، وخدمات توعية، ومشورة  لعدد 37268 من الشباب من خلال برنامج الشباب والمراهقين  .

وذلك خلال شهر يونيه، وفي  إطار حرص وزارة الصحة على  صحة وسلامة ابنائها  من الشباب ، و رفع الوعى الصحى لديهم ، و تقديم الرسائل الصحية السليمة لهم ، واوضحت الدكتورة خلود  محمود  مدير إدارة السن المدرسي بمديرية الصحة بالمنيا

وأضاف أن عيادات الشباب والمراهقين ، قدمت خدماتها لعدد 37268 من  الشباب بينهم،  10928 من الذكور، و26340  من الإناث، حيث تم تقديم خدمات الرعاية الصحية وخدمات المشورة ، بالإضافة، إلى تقديم  خدمات التوعية والتثقيف  الصحي للشباب ، بموضوعات مختلفة منها،  التغذية الصحية ، والوقاية من الأمراض المعدية، واهمية ممارسة الرياضة 

ولفتت مدير الإدارة، إلى أنه تم متابعة سير لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة  اثناء ايام الإمتحانات الماضية ، حيث تم تنفيذ 101 مرور  على اللجان.