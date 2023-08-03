"إنجازات الدولة المصرية" في لقاء شبابي بشباب ورياضة سوهاج

عقد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، لقاء شبابي بحضور وكيلي المديرية للرياضة والشباب ومعاوني وكيل الوزارة للشئون الرياضية والشبابية، ومديري الإدارات المركزية بالمديرية ومسئولي مبادرة حياة كريمة بديوان عام محافظة سوهاج .

تناول اللقاء إنجازات الدولة المصرية في القطاعات المختلفة وتم شرح ذلك من خلال مسئولي مبادرة حياة كريمة بديوان عام المحافظة واهتمام الدولة بقطاع الشباب والرياضة ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجميع البرامج الرياضية والشبابية .

وتم شرح وتعريف الحضور بالأنشطة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بسوهاج واهدافها لجميع فئات المجتمع كما تناول اللقاء حوار الشباب وتساؤلاتهم ومقترحاتهم وميولهم واحتياجاتهم ووضع حلول لبعض مشكلات الشباب ومديري الهيئات الشبابية والرياضية .

وأكد الدكتور محمد فريد شوقي على أن الوزارة والمديرية دائماً داعمة للشباب ومقترحاتهم وافكارهم ووجه بتوسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة الشبابية والرياضية.

وفي سياق متصل كرم الدكتور محمد فريد شوقي ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة لاعبي الكاراتيه الحاصلين على مراكز في البطولات بديوان عام المديرية بحضور رئيس منطقة سوهاج للكاراتيه واعضاء مجلس الإدارة .

ورحب وكيل الوزارة بالحضور واللاعبين وأولياء الأمور وأكد على أن المديرية جاهزة دائما لتقديم الدعم لكافة اللاعبين والمنطقة وجميع الهيئات وحث علي توسيع قاعدة المشاركة في كل الهيئات الشبابية والرياضية علي مستوي المحافظة وتشجيع المتميزين ورعايتهم .