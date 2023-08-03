من المعادي لوسط البلد.. كثافات على الكورنيش صباح اليوم

ظهرت كثافات مرورية، صباح اليوم الخميس على الكورنيش من المعادى وصولًا إلى مناطق وسط البلد، ومن أثر النبى حتى قصر العينى وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو، وبعض الكثافات بشارع رمسيس وصولا إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسى ورابعة العدوية.

الحالة المرورية بشوارع وميادين محافظتى القاهرة والجيزة

شهدت شوارع وميادين محافظتى القاهرة والجيزة، كثافات مرورية، بالمحاور الرابطة بين المحافظات، سواء الطرق السريعة الصحراوية أوالزراعية، حيث تكدست حركة السيارات أعلى كوبرى أكتوبر من الجيزة لوسط البلد.

ذلك مع انتشار قوات الإدارة العامة للمرور، بالشوارع والميادين، لتسيير حركة المرور، وضبط المخالفين والخارجين عن القانون، ورفع أى معوقات أمام حركة المركبات.

وفى سياق آخر

طفل يسرق سيارة ويقودها فى أمريكا والشرطة تطارده

سيارة تتحرك بسرعة، يقودها سائق خفي، لم يستطع المارة أن يتعرفوا عليه لصغر سنه، وعدم ظهورة من على كرسي القيادة.

وتحركت السيارة في الاتجاه المعاكس، واصدمت بإحدى السيارات، لتسبب في حادث مروري.

طفل يسرق سيارة

تفاصيل الواقعة، قيام طفل يبلغ من العمر 8 أعوام، بسرقة سيارة في مونتغمري بولاية ألاباما الأمريكية، ليتحرك بسرعة في الشوارع.

وأبلغ شاهد عيان أن هناك سيارة تصطدم بالمركبات، وتتبع الشاهد السيارة ولكن عندما اقترب منها لاحظ بأن السائق طفل صغير.

تلقت الأجهزة الأمنية الأمريكية إخطرًا، بالواقعة، وتبدأ الشرطة في مطاردة السيارة المتمردة، ومطابته بالتوقف.

وخلال مطاردة الشرطة له وبعد رفضه التوقف تسبب الطفل بحادث مروري، ولم يسفر الاصطدام عن إصابات.

وكشفت شرطة مونتغمري أنها عثرت على مسدس داخل السيارة، وأن الصغير ويواجه تهماً بما في ذلك السرقة ومحاولة المراوغة.

وفى سياق آخر

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في وقت سابق، حركة الترقيات والتنقلات العامة لضباط الشرطة لعام 2023.

وتم تعيين العميد هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة وترقيته إلى رتبة لواء، وجاء في الحركة تولي اللواء أحمد الوتيدي منصب نائب مدير مباحث الجيزة خلفًا للواء أحمد خلف الذي نقل إلى قطاع الحماية المجتمعية "السجون”.

يأتي ذلك في إطار ضخ دماء جديدة في جهاز الشرطة، ومواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في كافة مجالات العمل الأمني، من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

وتهدف حركة الشرطة سنويا، ضخ دماء جديدة في المواقع الشرطية المختلفة، التي تعتمد على الانضباط، وذلك من أجل الارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط.

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي: "إدراكاً لأهمية وقيمة مواصلة تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية".

وتابعت الوزارة: "جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2023 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمني من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية".

كما استهدفت حركة تنقلات الشرطة 2023، مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط ، فى إطار القواعد تحقيقاً للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي.

كما أكدت الوزارة أن حركة تنقلات الشرطة 2023 ، استهدفت تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.