الإعدام شنقًا لـ قابيل أسيوط .. تفاصيل

قضت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط بإجماع الآراء، بمعاقبة فلاح بالإعدام شنقا لاتهامه بقتل شقيقه بسبب خلافات على الميراث بمركز ديروط .



صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد خلف رئيس المحكمة ، و المستشارين وليد شحاتة و مصطفى الجاحر نائبا رئيس المحكمة و عضوية المستشار محمد شلقامي ، وأمانة سر عليان أحمد ، و عثمان عبد الحميد .

واعترف المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة انه كان على خلاف مع شقيقه المجني عليه بسبب الميراث" قطعة ارض زراعية ومنزل " منذ عامين رفض المجني عليه إعطاء شقيقه المتهم ميراثه وقبل الحادث بيوم وأثناء جلوس المتهم مع خاله أمام منزله جاء نجل شقيقه المجني عليه وقال " ملكش عندنا حاجه أبويا كتب الأرض والبيت باسمي وإذا جيت عند أبويا تأني هموتك.

وأضاف المتهم أنه في صباح يوم الواقعة حمل سلاح ناري " فرد خرطوش " وذخيرة وذهب إلى أرضه الزراعية وأثناء ذلك التقى بشقيقه المجني عليه وتشاجر معه بالأيدي وقام المتهم بإخراج السلاح الذي كان يحمله وخرج من السلاح طلق ناري استقر في صدر شقيقه مما أدى إلى إصابته والتي أودت بحياته .

ترجع تفاصيل القضية 34372 لسنة 2022 جنايات ديروط عندما تلقي مدير امن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد قيام المتهم " عيد . أ. ع " 52 عاما فلاح بتسليم نفسه بعد أن قتل شقيقه المجني عليه " سعد . أ . ع " بسبب خلافات على ميراث .

عقوبة القتل

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.* ارتكاب جناية القتل العمد: يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة.

وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.