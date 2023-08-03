تموين المنيا: تحرير 65 محضرًا لأصحاب المخابز البلدية

شنت مديرية التموين بمحافظة المنيا، برئاسة الدكتور محمود يوسف حملات تموينية مكبرة ومكثفة ، لفرض رقابة لصيقة وعلى مدار الساعة، على أصحاب المخابز البلدية ، من أجل إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والوزن المقرر، وكذلك حملات تفتيشية على أصحاب المحلات التجارية، من أجل التأكد من صلاحية المعروض من المواد والسلع الغذائية والبيع بالتسعيرة المقررة ، وكذلك حملات على أصحاب محلات الجزارة؛ للتأكد من ذبحها بالمجازر الحكومية والتأكد من صلاحية اللحوم البلدية والدواجن لللإستهلاك الأدمي .

وتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حملات مديرية التموين على المخابز البلدية والأسواق، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية، حيث قامت مديرية تموين المنيا بتحرير 65 مخالفة متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المخالفات التموينية تنوعت على نحو 57 مخالفة ، في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين ، (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات-عدم وجود ميزان- تصرف وتجميع-عدم وجود سجلات- قضايا أخرى متنوعة)، وتحرير 8 مخالفات في مجال متابعة الأسواق ، تنوعت ما بين ، (عدم الإعلان عن الأسعار- بيع بأزيد من السعر- بدون ترخيص - مجهولة المصدر)، لافتا وكيل الوزارة ، إلى مواصلة تكثيف الحملات لرصد المخالفات ، والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.