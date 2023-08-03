مصرع شخص وإصابة 10 فى حادث تصادم مروع بالإسكندرية

لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون إثر حادث تصادم مروع بين ميكروباص وتروسيكل، يحمل أغنامًا، كما اصطدمت سيارتا ملاكى بمكان الحادث نفسه بطريق مصر إسكندرية الصحراوى.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفى ومصابين بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى محل البلاغ.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل محمل أغنام، كما تصادف مرور سيارتي ملاكى وأصطمدمتا ببعضهما البعض، وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 10 آخرين تم نقلهم للمستشفيات لتلقى العلاج.

أسماء المصابين فى حادث الإسكندرية:

تبين أن الحادث تسبب في وفاة مفتي عزت عبدالرجال، ٤٥ سنة، مقيم أسيوط، وإصابة كل من: أحمد جابر محمد محمود، ٦٠ سنة، مصاب بكدمات متفرقة، صفاء على حسين صابر، ٦٤ سنة ، اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالكتف الأيمن، طلعت محمد عبدالمنعم عبدالرحمن، ١٢سنة، كدمة بالركبة اليسرى، فؤاد عبدالرجال جمعة، 27 سنة، مركز بدر، كدمات متفرقة بالظهر، أشتباه كسر بالساق الأيمن، يوسف مصطفي عزت، ١٠ سنوات، اشتباه نزيف بالمخ، حمدي توفيق حلمي، ٣٧ سنة، كدمة بالعمود الفقري، عبدالرحمن حمدي توفيق، ١١ سنة، اشتباه كسر بالساق اليمني، ندى محمد زكي، ٢٦ سنة، كدمة بالرأس، مريم علي أبو العينين، ١٥ سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محسن أحمد محمود، ٧٦ سنة، اشتباه كسر بالفخذ الأيمن.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على السيارات المتهشمة في الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ومن جانبها قدمت الإدارة العامة للمرور إرشادات للتعامل مع هطول الإمطار أثناء قيادة السيارات، تجنبًا لوقوع أي حوادث وسقوط مصابين.



وتضمنت توصيات الإدارة العامة للمرور:

1- السير بسرعات منخفضة نظرًا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار.



2- التحكم في عجلة القيادة للسيارات جيدًا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا.



3- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.



4- تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.





5- استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت

المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

6- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.

7- تجنب السير عكس الاتجاه، أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعًا لوقوع الحوادث.

8- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كيلومترات فى السرعة من "40 - 50 مترًا" بسرعة 100 كم.

9- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

10- تجنب السرعات الجنونية اأثناء القيادة على الطرق.