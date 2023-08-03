طلاب "هندسة الزقازيق" يطورون عصا ذكية لمساعدة المكفوفين (شاهد)

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: “طلاب هندسة الزقازيق يطورون عصا ذكية لمساعدة المكفوفين”.

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المكفوفين يستخدمون العصا البيضاء التقليدية

ومن خلال مستشعرات فوق صوتية صمم طلاب قسم الإلكترونيات والاتصالات بالفرقة الرابعة في كلية الهندس في جامعة الزقازيق عصا زكية للمكفوفين مع نظام تحديد المواقع ليتم تنفيذها كمشروع لتخرجهم نظرا لأن العديد من المكفوفين يستخدمون العصا البيضاء التقليدية لمساعدتهم على التنقل، إلا أنها تجعلهم يعتمدون على أنفسهم في الوصول إلى وجهتهم وقد لا تكون مفيدة أحيانا في تجنب العوائق، ومن هنا، جاءت فكرة ابتكار عصا زكية.

تساعد العصا الزكية المكفوفين على توفير مسار واضح

وتساعد العصا الزكية المكفوفين على توفير مسار واضح لهم ويتكون النظام من 3 مستشعرات فوق صوتية موجودة داخل صندوق جرى تثبيته على العصا، وعندما يحرك المستخدم العصا يحاول المستشعر بالموجات فوق الصوتية اكتشاف العائق إذا كان موجودا في المسار، ثم تصدر رسالة صوتية تنبه الكفيف أين يتواجد العائق واختيار مسار جديد آمن، وبهذه الطريقة يمكن للفرد التحرك بلا خوف.



