انطلاق بطولة الجمهورية للكاراتيه التقليدي بستاد القاهرة

تنطلق اليوم الخميس بطوله الجمهوريه الثالثة عشر للكاراتيه التقليدي، وتشهد المرحله الأولي للاعمار السنيه (٦-٨_۱۰_۱۲_۱۳) سنه وتقام البطولة على صالة 2 بستاد القاهرة الدولي وتستمر حتى بعد غد السبت .

وتأتي البطولة في اطار تنفيذ خطه نشاط الاتحاد المصري لكاراتيه التقليدي للموسم الرياضي ٢٠٢٣_٢٠٢٤ برئاسه المستشار رامي المكاوي رائيس الاتحاد المصري و الأفريقي وعضو الاتحاد الدولي للكاراتيه التقليدي وتحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

برنامج البطولة

وتقام في اليوم الأول منافسات الاعمار السنيه ٨ و ٦ سنوات، وفي اليوم الثاني تقام منافسات الاعمار السنيه ١٠ سنوات والقدرات الفائقه ، وتختتم البطولة في اليوم الثالث ايوم الثالث بمنافسات الاعمار السنيه ١٢ و ١٣ سنة.

وتشهد البطولة سباقات كاتا فردي و كاتا جماعي و انبو بنين و انبو مكس كوميتيه.

أمل فاروق مديرا للبطولة

واختار مجلس إدارة الاتحاد الدكتور أمل فاروق عضو مجلس الإدارة مديرا للبطولة و اللواء جمال الطحلاوي المدير التنفيذي للاتحاد مشرفا عاما و الدكتور اشرف حسين عضو مجلس إدارة مشرفا على البطولة.

ويقوم بتحكيم البطولة ٤٥ حكما دوليا ومحليا تحت إشراف سنسي عبد الفتاح حسن رئيس لجنه الحكام.