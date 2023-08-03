الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

انطلاق بطولة الجمهورية للكاراتيه التقليدي بستاد القاهرة

بوابة الوفد الإلكترونية

تنطلق اليوم الخميس بطوله الجمهوريه الثالثة عشر للكاراتيه التقليدي، وتشهد المرحله الأولي للاعمار السنيه (٦-٨_۱۰_۱۲_۱۳) سنه وتقام البطولة على صالة 2 بستاد القاهرة الدولي وتستمر حتى بعد غد السبت .

 وتأتي البطولة في اطار تنفيذ خطه نشاط الاتحاد المصري لكاراتيه التقليدي للموسم الرياضي ٢٠٢٣_٢٠٢٤ برئاسه المستشار رامي المكاوي رائيس الاتحاد المصري و الأفريقي وعضو الاتحاد الدولي للكاراتيه التقليدي وتحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.  

برنامج البطولة 

وتقام في اليوم الأول منافسات الاعمار السنيه ٨ و ٦ سنوات، وفي اليوم الثاني تقام منافسات الاعمار السنيه ١٠ سنوات والقدرات الفائقه ، وتختتم البطولة في اليوم الثالث ايوم الثالث بمنافسات الاعمار السنيه ١٢ و ١٣ سنة.

وتشهد البطولة سباقات كاتا فردي و كاتا جماعي و انبو بنين و انبو مكس كوميتيه.

أمل فاروق مديرا للبطولة

واختار مجلس إدارة الاتحاد الدكتور أمل فاروق عضو مجلس الإدارة مديرا للبطولة و اللواء جمال الطحلاوي المدير التنفيذي للاتحاد مشرفا عاما و الدكتور اشرف حسين عضو مجلس إدارة مشرفا على البطولة.

ويقوم بتحكيم البطولة ٤٥ حكما دوليا ومحليا تحت إشراف سنسي عبد الفتاح حسن رئيس لجنه الحكام.

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