الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث تصادم دراجة نارية وميكروباص بالبحيرة

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين في حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ميكروباص ،بالطريق الصحراوي دائرة مركز وادي النطرون ، إنتقلت الأجهزة الأمنية إليي مكان الواقعة ، وتم نقل المصابين إلي المستشفي ، وتولت النيابة التحقيق .

تلقي اللواء مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة ،وإنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث حيث أكدت المعاينة تصام دراجة بخارية مع سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الكيلو 83إتجاة الأسكندرية دائرة مركز وادي النطرون .

أسفرت الواقعة عن مصرع مفتي ع.أ.45سنة ،وإصابة كل من عبد الرحمن م.ت.11سنة ،يوسف م.غ.10سنوات ،حمدي ت.ح.36سنة ،أحمد ج.م.60سنة ،فؤاد أ.ج.27سنة ،طلعت م.ع.12سنة بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم

تم نقل الجثة إليالمشرحة ، والمصابين إلي مستشفي وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم ، وأحيلت الواقعة إلي اليابة التي تولت التحقيق

 

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