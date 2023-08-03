السعودية.. موعد صرف دعم حافز الاستدامة 1445، يعد محل اهتمام قطاع كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، عن موعد صرف دعم الحافز الميلادي، والذي يوافق مع نهاية الشهر الميلادي في حالة قام الموظف بالتقديم على الطلب قبل يوم 20 من الشهر الميلادي.

شروط دعم حافز الاستدامة 1445

عدم زيادة مدة التقديم على الطلب عن 30 شهر من موعد التسجيل في التأمينات.

يجب أن يكون الموظف هو من قدم الطلب بنفسه

أن تكون هذه أول مرة للحصول على الدعم

أن يكون لدى المتقدم طلب دعم أجور في برنامج توطين كما يجب أن يكون معتمد.

خطوات التقديم للحصول على دعم حافز الاستدامة

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج طاقات

الدخول على خيار برامجنا

الدخول على خيار توطين، والنقر على فواتير حافز الاستدامة

إضافة الفاتورة الخاصة بالمتقدم

إدخال جميع البيانات المطلوبة

أخيرًا إرفاق الطلب.

موعد إيداع مكافأة الطلاب بالسعودية

وفي سياق آخر سيتم إيداع مكافأة الطلاب في حساباتهم في اليوم 27 من كل شهر ميلادي، وفي في حال تزامن يوم صرف المكافأة مع يوم عطلة رسمية، سيتم تأجيل الصرف لليوم التالي أو تقديمه وفقًا للتاريخ المحدد، حيث تقوم المملكة بتوفير الدعم في أوقات محددة وثابتة من كل شهر.

شروط الحصول على مكافأة الطلاب المدارس في السعودية

أن يكون الطالب متفوقًا دراسيًا

الطالب سيكون سعودي الجنسية

استمرار الطالب في الدراسة والمتابعة الجيدة.

أن يحصل الطالب على الدرجات اللازمة بغية الحصول على المكافأة.

كيفية الاستعلام عن مكافأة الطلاب عبر نظام نور

في البداية الدخول على منصة نور

يجب بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور

إدخال رمز التحقق المطلوب.

النقر على زر تسجيل الدخول.

يجب الدخول إلى خدمة المكافآت والإعانات.

الضغط على عرض مسيرات المكافآت

يجب إدخال معلوماتك الشخصية كطالب، والنقر على بحث.

أخيرًا ستظهر لك تفاصيل ومعلومات المكافأة.