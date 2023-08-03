نائب شعبة الذهب بكفر الشيخ: مستقبل الأسعار لا يمكن التنبؤ به

قال كيمائي عبد العال يوسف سليمة ، نائب أول شعبة الذهب وعضو الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، إن الدولة فى الآونة الأخيرة سمحت بدخول الذهب من الخارج برسوم أقل مما كانت عليه فى السابق ، مما أدى إلى زيادة فى كميات الذهب الموجودة محلياً ، ما جعل العرض أكثر من الطلب، وقبل ذلك الوقت كان الطلب أكثر من العرض مما كان له دور فى ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة السابقة ، ولذا يمكن القول أن مسألة العرض والطلب من العوامل الأساسية التى تحدد أسعار الذهب محلياً .

وأوضح سليمه فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الالكترونية"، أن الإجراءات الحكيمة التى قامت بها الدولة فى الوقت الحالى كمحاولة لحل أزمة ارتفاع أسعار الذهب وذلك عن طريق تخفيض رسوم دخول الذهب القادم من الخارج، نجد أن أسعار الذهب حاليا فى مصر قد اقتربت من الأسعار العالمية للذهب.

مسألة العرض والطلب

وأضاف أنه على الرغم من أن مسألة العرض والطلب والظروف المحلية كانت تشكل عامل أساسى فى مسألة تحديد أسعار الذهب، الا أن أسعار الذهب فى الوقت الحالى أصبحت تتأثر بشكل مباشر بالأسواق العالمية نتيجة ارتفاع وانخفاض السعر العالمى للذهب .

وأشار الى أنه لا يمكن التنبؤ بأسعار الذهب فى الفترة القادمة، وذلك لأن السعر المحلي للذهب أصبح مرتبطا بالأسعار العالمية للذهب أكثر من العوامل المحلية الاخرى.

ويشهد الوقت الحالي استقرارا ملحوظا في أسعار الذهب، ولذا يعتبر هذا الوقت هو الوقت المناسب للشراء حينما يتوفر للعميل ذلك، فكلما كانت أسعار الذهب مستقرة، وقريبة من الأسعار العالمية سيكون قرار الشراء حينها أنسب من قرار البيع.

وأشار الى انه يمكن الإشارة إلى أن أسواق الذهب المحلية في الفترة الحالية تشهد حركة بيع وشراء منخفضة بشكل ملحوظ عن مثيلتها فى الموسم الماضى ، ويرجع ذلك إلى الأحوال الاقتصادية التى تشهدها معظم دول العالم اليوم ، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الذهب فى الفترة الأخيرة، وذلك لأن العميل يقدم على شراء الذهب كلما ارتفع سعره، اي أن هناك علاقة طردية بين ارتفاع أسعار الذهب والاقبال على الشراء ، ولهذا الأسباب ننصح بعدم الإقبال على شراء الذهب فى أوقات ارتفاع الأسعار حتى يتم استقرارها، ولذا فإن الوقت الحالي يعتبر الوقت المناسب للشراء، ذلك بالنسبة للراغبين في الشراء، أما بالنسبة للراغبين فى البيع فيفضل عدم البيع فى الوقت الحالي، كما يرجع ذلك إلي الظروف الشخصية لكل عميل والتى تختلف من عميل للآخر.